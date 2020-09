Messi refser Barcelona for behandlingen av Suárez

Det var tidligere denne uken at Barcelona bekreftet salget av Luis Suárez til Atlético Madrid.

Den uruguayanske spissen forlater dermed Barcelona etter seks sesonger. Det har falt Lionel Messi tungt for brystet.

På sin Instagram-konto går han til frontalangrep på sin arbeidsgivers behandling av mangeårige lagkamerat.

– Du fortjener et farvel for den du er, en av de viktigste spillerne i klubbens historie. Du fortjente ikke å bli sparket ut av klubben slik de gjorde. Men akkurat nå så er det ingenting som overrasker meg lenger, skriver Messi.

Han skriver også at han kommer til å savne Suárez både på og utenfor banen.

– Det kommer til å bli vanskelig å ikke dele hverdagen med deg lenger. Jeg vil savne så mye. Både årene som lagkamerater, lunsjer og middager. Det er mange ting som ikke aldri vil bli glemt. Det blir vanskelig å se deg i en annen trøye og møte deg som motstander. Jeg ønsker deg alt godt i din nye utfordring. Jeg er veldig, veldig glad i deg. Vi sees snart igjen, min venn, skriver Messi.

Messi gjorde det forrige måned klart at han ønsket seg bort fra Barcelona. Men til slutt gjorde superstjernen helomvending, og bekreftet at han ville fortsette å spille for klubben han har spilt for i hele sin profesjonelle karriere.

Også da gikk Messi til angrep på Barcelona.

– Det fantes en annen måte, og det var rettssak. Jeg ville aldri gått rettens vei mot Barca, fordi det er klubben jeg elsker. Den har gitt meg alt siden jeg kom hit, sa Messi.