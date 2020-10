Lotte ble nektet å ha kontakt med faren – fikk være sammen fire dager. Nå er han død

Lotte Hoel (34) fra Trondheim fikk aldri muligheten til å bli ordentlig kjent med sin biologiske far. Årsaken var at mor til Lotte ikke ville at de to skulle ha kontakt.

Men Lotte maste på sin mor, og 12 år gammel fikk hun for første gang i sitt liv treffe sin biologiske far. Det ble et møte hun aldri glemmer.

– Som på film

– Jeg fløy til Molde der han bodde, så kom han og hentet meg på flyplassen. Og så sprang vi mot hverandre, sånn som på film. Det var helt fantastisk, forteller Hoel.

– Hadde du aldri sett din far før dette møtet?

– Jeg hadde sett ham på bilde, men aldri fått møte ham, sier hun.

PAPPA: Lotte fikk fire uforglemmelig dager med sin far. Foto: Privat

Lotte var seks år gammel da hun fikk vite at det hun trodde var biologisk far, egentlig var hennes stefar.

Moren fortalte da for første gang at hun hadde biologisk far, som var flyttet til Molde.

– Jeg ble fortalt at pappaen min ikke ville ha noe med meg å gjøre, at han viste null interesse for meg og at han var en slem mann. Det var et svartmalt bilde, usannheter og oppdiktede ting for å få meg til å se negativt på ham da, minnes Lotte.

Men møtet i Molde forandret hennes oppfatning av faren.

– Det å treffe pappaen min første gang, det var rørende, stort, etterlengtet, også var det jo gledelig fordi jeg fikk bekreftet at det bildet jeg hadde av ham ikke stemte. Jeg fikk jo et veldig fint bilde av ham som pappa, en kjærlig og varm person og det var veldig fint, forteller hun.

– Fantastiske dager

Lotte ga ikke opp drømmen om å treffe sin far, Jørn Ivar Bakken, og hun fikk fire fantastiske dager med ham som 12-åring.

Hun viser fram det eneste bildet som finnes av henne og faren. Begge to, kritthvite i ansiktet, og i godt humør.

ISEN BRUTT: Det tok kun minutter før far og datter fant hverandre og de viste begge en stor hengivenhet til hverandre. Foto: Privat

– Bildet var tatt bare et par timer etter jeg kom hjem til ham. Jeg klinte krem i ansiktet hans og han klinte tilbake. Så sto vi og fliret, og så ble det tatt et bilde der og da. Heldigvis, det bildet er jeg veldig glad for, forklarer Lotte.

Etter at Lotte returnerte til Trondheim, ble hun nektet å treffe faren noe mer. Hun mener at moren mislikte at hun hadde fått et godt inntrykk av faren.

– Da han forsøkte å ringe meg på bursdager og jul og sånn etter det, så fikk jeg ikke snakke med ham mer, dessverre, forteller hun.

Lotte forteller at da hun selv var blitt voksen, fortalte moren om årsaken til at hun ikke ville involvere faren i hennes liv.

– Det var det fordi det ødela det familielivet hun ønsket at å ha sammen med stefaren, sier hun.

Prest på døra

14 år gammel stakk Lotte av hjemmefra. Hun dro til Molde for å treffe faren sin igjen, men han hadde da flyttet til en annen landsdel. Siden hun fikk treffe ham som 12-åring, hadde hun hele tiden ønsket treffe ham igjen.

Men drømmen om å få mer tid med pappaen ble brutalt knust, ikke lenge etter denne turen.

GODE MINNER: – Bildet var tatt bare et par timer etter jeg kom hjem til ham. Jeg klinte krem i ansiktet hans og han klinte tilbake, og så sto vi å fliret og så ble det tatt et bilde der og da. Heldigvis, det bildet er jeg veldig glad for, forklarer Lotte. Foto: Haakon Eliassen/TV 2

– Så kom nyttårsaften, og da kom det en prest på døren hjem til oss. Han hadde tatt livet sitt, det var det som skjedde, forteller Lotte.

– Hva tenker du om det?

– Det kom som et sjokk, og det første som slo meg og som jeg har tenkt på siden er om han noen gang fikk vite at jeg stakk av til Molde for å forsøke å finne ham? Jeg tror ikke det, sier hun.

Vil endre systemet

Mor til Lotte døde noen år senere, da Lotte var blitt voksen.

– Har du tilgitt din mor?

– Nei, jeg har vel kanskje ikke det. Jeg tror aldri jeg kommer til å tilgi henne for det hun har gjort, dessverre, sier Lotte.

– Hva er det vanskeligste med dette for deg i dag?

NATUREN GI SJELEFRED: Lotte trives i naturen og nyter den roen hun finner her. Foto: Haakon Eliassen/TV 2

– Det tror jeg må være når det slår deg i voksen alder hva det gjør med deg. Du kjenner så hardt på sorg, sinne og bitterhet, sier hun.

Lotte har i ettertid blitt fortalt av folk som sto faren nær, at han gjorde flere forsøk på å få møte datteren.

– Det intense ønsket forsto jeg, siden han ringte hver julaften og bursdag og prøvde alt han kunne å få pratet med meg. Jeg er blitt fortalt av folk som sto han nær at han prøvde. Han kjempet for å møte meg, bli kjent med meg og få samvær med datteren sin, men at han da ble stoppet hele tiden, sier Lotte.

EKTEFELLE: Lotte er gift Erik Hoel som har støttet henne i tunge stunder. De har kjent hverandre siden ungdomstiden. Foto: Haakon Eliassen/TV 2

Intenst ønske

– Hvilket budskap har du til politikere, og til barne- og familieministeren spesielt?

– Hvis jeg skal snakke ut i fra det barnet jeg var, da jeg var liten, så hadde jeg vel kanskje ønsket at pappaen min hadde mye mer han skulle sagt, sier Lotte.

– Jeg synes det er viktig at for eksempel det blir slått hardt ned på samværssabotasje, for det er noe en ser veldig tydelig i dag og det får ikke noen konsekvenser, mener Lotte.

– Hvorfor ønsker du å fortelle din historie til TV 2?

MINNE I ALBUM: Lotte liker å mimre over gode minner. I albumet har hun samlet alle bildene av faren hun har klart å få tak i. Foto: Haakon Eliassen/TV 2

– Jeg ønsker å stille opp for de tusenvis av barn som sitter der ute, som er i min situasjon. Jeg ønsker å endre det systemet vi har i dag, for det funker åpenbart ikke, sier Lotte.

– Hvis du fikk stille din far et spørsmål i dag, hva skulle det være?

– Da måtte det være om han er stolt av meg, om det er noe jeg kunne eller burde gjort annerledes, men jeg tror han ville hatt meg akkurat sånn som jeg er, smiler hun.