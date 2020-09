Klokkeeksperten arvet 200 år gammel luksusklokke – så kom sjokkbeskjeden

I mange år trodde Halvor Bjerke at lommeuret fra 1800-tallet som var arvet fra faren var fra luksusmerket Breguet. Så kontaktet han fabrikken.

– Min far har jo vært samler av gamle rare klokker. Da vi ryddet opp etter at han gikk bort, så dukket det opp et fint Breguet-lommeur som jeg synes var så veldig fint, og det ville jeg gjerne ha, forteller Halvor Bjerke til TV 2.

Han er urmakermester, og daglig leder i Urmaker Bjerke, som tredje generasjon. Klokkemerket Breguet er et fransk luksusmerke som har laget klokker helt siden 1775.

– Jeg fikk lommeuret og sendte informasjonen om klokken ned til fabrikken, og spurte om de kunne fortelle mer om hva dette var, og hvor gammelt det var, forteller Bjerke.

Fikk sjokkbeskjed

Men tilbakemeldingen fra fabrikken ble en helt annen enn den urmakermesteren hadde sett for seg.

– Jeg tenkte først at det var fra 1820, 1830 eller 1840, sier han, og fortsetter:

– Men da ler de av meg på fabrikken og sier, «du Halvor, denne er fake.» Den er riktignok fra 1850-tallet, men den er fake, forteller Bjerke.

– Jeg ble jo sjokkert, og trodde jo ikke de laget fake den gangen, men det gjorde de altså, sier Bjerke.

Avslørende hull

Breguet-fabrikken trekker særlig én detalj frem som avdekket at lommeuret er falsk.

HULL: Et liten detalj avslører at klokken ikke er ekte vare. Foto: Privat

På klokken som Halvor Bjerke arvet er det et hull til opptrekksnøkkelen like ved to-tallet på skiven. På de ekte klokkene skal hullet til opptrekksnøkkelen være plassert like ved fem-tallet.

– Det er trolig en som har jobbet på Breguet-fabrikken som har laget klokken. Enten at han laget den hjemme, eller eventuelt etter at han sluttet på fabrikken, sier Bjerke, og fortsetter:

– Han så vel sitt snitt til å tjene litt ekstra.

Verdifulle

Breguet blir regnet som et av de ypperste luksusmerkene i klokkeverdenen. Halvor Bjerke forteller at de nylig hadde et Breguet-lommeur fra 1800-tallet inne til reparasjon på verksted.

– Det var et i gull. Egentlig hadde kunden tenkt å levere det til en gullsmed for å få smeltet om gullet, men heldigvis rådet gullsmeden han til å ta det med til oss for å se på det, sier Bjerke.

– Det har blitt solgt tilsvarende Breguet-lommeur for rundt 45 000 euro, eller godt over en halv million norske kroner, sier Bjerke.

– Hva med ditt eget lommeur? Ville det vært verdt like mye dersom det var ekte?

– Nei, dessverre. Det er nok et vrak i sammenligning, sier han.

Urmakermesteren tror ikke hans far kan ha visst om at klokken var falsk.

– Da er jeg sikker på at han ville kastet den, ler Bjerke.

– Jeg ble jo skuffet selv, da jeg skjønte det var fake, men nå har det blitt en morsom historie, så jeg skal nok ta vare på det, sier han.