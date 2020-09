Ketil reagerte etter å ha bestilt pakke i posten: – Helt høl i huet

Ketil Fagerli bor i Frosta kommune, en drøy times kjøretur fra Trondheim.

– Jeg bor slik at jeg ser over fjorden til Trondheim, forteller Fagerli.

Den 14. september bestilte han en pakke med konserveringsmiddel til å lage seilaks. Dagen etter bestilte han et par nye sko. Begge pakkebestillingene ble gjort fra butikker i Trondheim.

– Pakken med sko var framme på Extra Frosta dagen etter jeg bestilte den, altså 16. september. Men pakken med konserveringsmiddel som jeg bestilte den 14. september hadde fortsatt ikke dukket opp, sier Fagerli.

Han bestemte seg for å spore pakkene på Postens hjemmeside, og det var da han oppdaget noe han synes var merkelig.

Kjørt seks timer sørover

Fagerli kunne se at begge pakkene hadde vært innom Posten & Brings Logistikksenter Trondheim på Tiller.

– Men mens pakken med sko ble kjørt direkte fra Tiller og hjem til meg, var den andre blitt fraktet helt til Lørenskog, sier Fagerli.

Postens Østlandsterminal på Lørenskog er en stor terminal som ble åpnet i 2010. For å kjøre fra terminalen på Tiller i Trøndelag til terminalen på Lørenskog må du kjøre sørover i rundt seks timer.

At pakken skulle ta en slik omvei, synes Fagerli er tåpelig.

Trondheim ligger like over fjorden fra der Ketil Fagerli bor. Han stusset over at pakken skulle ta en betydelig omvei. Foto: Ketil Fagerli

– Det er jo sløsing av tid, men det er ikke det essensielle for meg. Det kan jo ikke være miljøvennlig å kjøre en pakke 100 mil ekstra, sier Fagerli.

– Virker helt høl i hue

Fagerli tok kontakt med Posten for å høre om sendingen til Lørenskog kunne ha vært en feil.

Slik var ruten til pakken med konserveringsmiddel. Foto: Posten.no

Fra Posten fikk han beskjed om at det var slik systemet var.

– Jeg synes det virker helt høl i hue. At det skal være nødvendig å kjøre til Lørenskog for å levere en pakke over fjorden til Frosta, sier Fagerli.

Han sier han har snakket med flere andre som har opplevd lignende episoder, og trekker også frem en hendelse fra i sommer da han skulle motta en pakke fra Vadsø.

– Den ble sendt til Tana til Bjerkvik til Oslo til Tiller. Det blir så meningsløst hvis det er sånn det skal være, mener Fagerli.

– Forstår at noen opplever det som ulogisk

Pressesjef Kenneth Pettersen i Posten har forklaringen på hvorfor Fagerlis pakker tok den veien de gjorde.

Først må man være klar over at de to pakkene fra Trondheim ble sendt på to forskjellige måter; en som brevpost og en som pakkepost.

– Brevsendinger er forholdsvis små og sorteres maskinelt. Det er derfor mer økonomisk for Posten å samle brevsortering ved noen få, store og moderne sorteringsterminaler enn å drifte mange mindre sorteringsterminaler rundt om i landet, sier Pettersen, og fortsetter:

– Vi kan forstå at noen opplever det som ulogisk at brevsendinger som innleveres i Trøndelag og skal leveres til en mottaker i Trøndelag sendes via Oslo for sortering, men det gir allikevel en mer kostnadseffektiv sortering av brevpost enn tidligere ordning da Trondheim (og flere andre byer) hadde egen sorteringsterminal for brev.

Pakken med konserveringsmiddel ble sendt som brevpost, og da er det Postens brevsenter i Oslo (Lørenskog) som betjener Trøndelag.

Pressesjef i Posten, Kenneth Pettersen. Foto: Posten

Pakken med sko var imidlertid pakkepost, og for pakkepost har Posten sorteringsterminal i Trondheim.

– I og med at både avsender og mottaker har adresse i Trøndelag, sorteres denne pakken i Trondheim, sier Pettersen.

Slik sorteres posten

Pressesjefen sier det skal ta mellom to og tre dager fra en vanlig brevforsendelse sendes til den er hos mottager, uavhengig av hvor i Norge du bor.

Han minner om at det finnes mange ulike måter å sende pakker på.

– Hadde han for eksempel valgt ekpress over natten, ville den vært fremme dagen etter, sier Pettersen.

Til postentusiastene har han en mer detaljert forklaring av hvordan Posten sorterer post.

– Moderne sorteringsmaskiner har høy kapasitet og sorterer i prinsippet all post helt ned på postrute. Vurdert ut ifra sorteringsmaskinenes kapasitet kunne Posten i teorien sortert all post i Norge fra én terminal, sier Pettersen, og refererer til Østlandsterminalen på Lørenskog.

– Men Norge er også et langstrakt land. For å optimalisere transport og volumer har vi i dag postsortering ved 3 terminaler: Lørenskog, Bodø og Tromsø. Pakkepost blir sortert ved mange flere terminaler rundt om i Norge, som for eksempel Hamar, Bergen, Trondheim, Kristiansand, Tromsø med flere – også det i stor grad optimalisert ut ifra volumer og avstand.

Postens prinsipp er at fulle biler gir bedre lønnsomhet og er mer bærekraftig enn halvfulle biler.

– For 20 år siden hadde Posten over 30 postterminaler rundt i landet – hvor store deler av posten ble sortert manuelt. I løpet av disse årene har brevvolumet falt med 70 prosent og teknologien utviklet seg, så vi har investert i stadig mer avanserte sorteringsterminaler. I dag sorteres det alt vesentlige av posten maskinelt i Norge – og det finsorteres helt ned på postruten, sier Pettersen.

Han sier logikken i postsystemet er at Posten samler inn post fra hele landet, sorterer, og distribuerer ut igjen til hele landet.

– Hvis vi bare skulle levere ett brev eller én pakke fra Frosta til Trondheim, ville vi selvfølgelig ikke sendt dette via Østlandsterminalen for sortering.