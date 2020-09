Korona-smittet risikerer fengsel etter biltur

Det var i juli i år at politiet stoppet en sjåfør i Oslo, som viste seg å være smittet av koronaviruset.

Mannen i 20-årene ble stanset i bil i Heimdalsgata i Oslo, på vei hjem igjen etter en biltur, den 11. juli.

Dette til tross for at han av helsevesenet var pålagt isolasjon fram til 19. juli etter å ha fått bekreftet covid-19-smitte. Mannen er nå frisk.

– Lett deprimert

Mannen skal ha tatt seg en biltur til Frognekilen i Oslo, før han kjørte hjemover igjen til Lillestrøm, der han er bosatt.

– Årsaken til hendelsen er at han ble lett deprimert av å sitte hjemme i en hel uke uten kontakt med omverdenen. Han fikk behov for å gå ut og lufte seg. Han valgte å kjøre bil istedenfor å spasere, av hensyn til andre. Under kjøreturen ble han stoppet av politiet, opplyser mannens forsvarer, advokatfullmektig Bano Abdulrahman, til TV 2.

Da mannen ble stanset av politiet, ble han tilbudt et forelegg på 20.000 kroner. Dette har han ikke godtatt. Han må derfor møte i retten fredag 2. oktober, tiltalt for brudd på smittevernlovens covid-19-forskrift.

– For å sette dette i perspektiv vises det til at hans lege ikke har gjort han kjent med at bilkjøring var i strid med reglene for isolasjon. Det står heller ingenting i FHIs retningslinjer vedrørende forbud mot å kjøre bil alene, sier Abdulrahman.

Hun understreker at flere som er på vei til eller fra sykehus for testing av korona, bruker egen bil eller kollektivtransport.

– Foreleggets størrelse er også uforholdsmessig stort, mener hun.

Rettspraksis

Mannen fikk altså tilbud om et forelegg på 20.000 kroner, men har ikke godtatt dette. Subsidiert kan han bli ilagt 30 dager i fengsel.

– Vi håper å få avklart hvorvidt det er forbudt å kjøre egen bil uten fysisk eller nær kontakt med andre gjennom denne saken, sier forsvareren.

Hun sier det også er en tilleggsbelastning for mannen at han ikke er norsk statsborger, og at han mottar forhåndsvarsel om utvisning fra Norge og utsettelse av fornyelse av oppholdstillatelse ved en straff med en strafferamme på 1 år.

– Dette gjelder selv om den faktiske straffen vedkommende får er en bot eller fengsel under 1 år. Selv om sistnevnte ikke er en straffereaksjon, oppleves den som en svært urettferdig straff, sier hun.

Covid-19-forskriften sier at en person i isolasjon må oppholde seg i eget hjem eller på annet oppholdssted, og at de skal være isolert fra andre personer.

Personer i isolering skal så langt det er mulig ikke ha kontakt med personer i samme husstand.

Påtalemyndigheten er i tiltalen klar på at bilkjøring er i strid med reglene for personer i isolasjon.

I første kvartal i år ble det registrert totalt 183 straffesaker i forbindelse med koronapandemien. 85 prosent av disse, 46 saker, var saker som ble opprettet i forbindelse med de nye forskriftene om isolasjon og karantene.