14 ansatte smittet ved salatfabrikk i Lier

Det opplyser Bama til TV 2.

– Siden fredag 18. september har 14 ansatte ved salatfabrikken på Lierstranda fått påvist koronavirus. 175 har testet negativt, skriver kommunikasjonsdirektør Pia Gulbrandsen i Bama i en epost.

Samtlige ansatte er satt i karantene. I tillegg til de 14 smittede som er i isolasjon, er totalt 249 ansatte i karantene som følge av smitteutbruddet. Samtlige skal også teste seg.

Produksjonen ved fabrikken ble stoppet forrige søndag som følge av at ansatte hadde fått påvist smitte.

– Når kommer produksjonen ved fabrikken til å starte igjen?

– Vi planlegger for gjenåpning av produksjon så snart situasjonen er avklart, og det er trygt med hensyn til smitterisiko. Det er viktig for oss at gjenåpning skjer på en trygg og forsvarlig måte, og det vil skje i dialog med lokale helsemyndigheter, verneombud og tillitsvalgte, skriver Gulbrandsen.

Når fabrikken vil åpne igjen, er så langt ikke avklart.

Tidligere denne uken uttalte hun til TV 2 at de forventer at butikker i hele landet vil gå raskt tomt for salat som følge av produksjonsstansen.

– Vi er i løpende kontakt med kundene våre, og opplever at de har forståelse for situasjonen, skriver hun.