Fullstendig koronakaos for Vipers i Champions League

De tre andre blir avlyst på grunn av påvist koronasmitte i tre av de åtte lagene i gruppen.

Slik det ser ut når går bortekampen til kristiansandslaget mot Bietigheim i Tyskland lørdag som planlagt.

Vipers fikk avlyst hjemmekampen forrige helg mot FTC på grunn av at to spillere i det ungarske laget testet positivt ved ankomst Norge.

Og smitten sprer seg.

– FTC har nå ti smittet, åtte spillere og to trenere, forteller Vipers-trener Ole Gustav Gjekstad til TV 2.

– Vi skjelver jo litt nå, men tror vi skal få spilt i Tyskland. Foreløpig er ingen smitta hos oss eller i Bietigheim, fortsetter han.

Disse er utsatt

Vipers startet denne sesongens Champions League med bortekamp mot Krim i Slovenia. Nå er det koronasmitte i det slovenske laget etter at de kom fra Russland sist helg. Der spilte de mot Rostov-Don, som nå er det tredje laget i gruppen med positive prøver.

Dermed er disse kampene nå utsatt: FTC - Metz, Krim - Esbjerg og Bucuresti - Rostov-Don.

I neste runde skal Vipers møte rumenske Bucuresti, men der kan karantenebestemmelsene skape problemer for avviklingen.

– Vi ser kun fram til kommende kamp, sier Gjekstad.

– Bildet er så uoversiktlig og det er så mye vi ikke får gjort noe med, med unntak av å være forsiktige å holde oss strengt til smittevernreglene, fortsetter han.

Så skal Vipers etter planen møte danske Esbjerg og russiske Rostov-Don.

– Rostov er umulig nå, forklarer Gjekstad. De får ti dager karantene når de reiser hit og vi får ti dager hvis vi drar dit, og vi skal jo spille mange andre kamper også, så per nå går ikke det. Vi jobber med å få den kampene utsatt.

EHF sliter

Spørsmålet er jo hvordan Det europeiske håndballforbundet (EHF) skal få arrangert alle kampene under slike forhold.

Det skal spilles fjorten kamper bare i gruppespillet, sju hjemme og sju borte.

– Jeg ser for meg at man etter hvert er nødt til å samle lagene på ett sted, isolere dem, og spille et gruppespill på ett sted. Det tror jeg blir løsningen hvis vi skal spille alle kampene i hvert fall, sier Vipers-trener Ole Gustav Gjekstad.

– Vi håper jo at alle har gode rutiner, men vi har en mistanke om at det slurves litt her og der, fortsetter han.

Kunne fått dramatiske konsekvenser

Lagene i Champions League burde nesten vært testet hver dag, men det blir vanskelig det også.

Så langt er Gjekstad veldig glad for at norske myndigheter har gode rutiner på testing og smittevern.

Det forhindret en potensiell «smittebombe» i Kristiansand.

– Det var enda godt at FTC testet her. Hvis ikke kunne vi ha dratt med oss den smitten da vi onsdag spilte mot et førstedivisjonslag. Det kunne fått dramatiske konsekvenser. Det er alvor og vi må være skjerpa, sier Gjekstad.

I mennenes turnering ble Elverums kamp denne uken utsatt. De skulle ha møtt Vardar i Makedonia, men det ville gitt ti dagers karantene ved hjemkomst, noe som ikke går med et hektisk kampprogram. Også i Champions League for menn er kamper utsatt på grunn av koronasmitte.