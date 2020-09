Melby med nytt mannskap satser på sterk opptur for Venstre

Lørdag kveld tar etter alle solemerker Guri Melby over roret i Venstre, sammen med 1. nestleder Sveinung Rotevatn og 2. nestleder Abid Raja på Venstres landsmøte.

Det er en oppstemt ledertrio som stiller eksklusivt opp i samme båt på Oslofjorden for TV 2 rett før ledervalget i partiet.

– Det viktigste ved neste valg er at vi kommer over sperregrensa, og at vi fortsetter å ha en stor stortingsgruppe, og jeg ønsker også at Venstre skal beholde regjeringsmakt, sier Melby.

– Hvordan skal du klare å løfte Venstre opp igjen?

– Vi må være tydelige på våre hovedsaker og vise fram at vi er relevante i folks hverdag, at vi trenger de liberale svarene på de store utfordringene vi har, og da tror jeg det vil være flere velgere som vender seg mot Venstre etterhvert.

Fra ti til ni prosent

Rotevatn, som allerede i mai gikk offensivt ut for å bli partileder etter at Trine Skei Grande trakk seg, hadde dengang enda høyere ambisjoner enn det Melby tør å love i dag.

– Nå har en av dine nestledere sagt at han kan bringe partiet opp på 10 prosent, hva tenker du om det?

– Da er det jo kjempebra at han blir nestleder da, og kan dele med oss hvordan han har tenkt å få til det. Vi har alle høye ambisjoner for Venstre, vi har tro på Venstre, og det er derfor vi har ønsket å lede partiet, sier Melby.

Til rors i Venstre-skuta er Guri Melby med Sveinung Rotevatn og Abid Raja. Foto: TV2/Tommy Storhaug

Når TV 2 spør Rotevatn om han nå tror Venstre kan komme opp på ti prosent, nøler han litt.

– Det er mulig vi må nøye oss med ni prosent, men jeg tror uansett dette skal gå bra!

Tredjemann derimot, nøler ikke et sekund.

– Guri har barnehagebarn, jeg har barn på ungdomsskolen, Sveinung har akkurat fått seg kjæreste, så plutselig blir det foreldrepermisjon på ham, hvem vet, og vår greie blir å gi svar på de hverdagsutfordringene folk står oppe i, ikke bare her i Oslo, men i by og bygd over hele landet. Med det engasjementet vi har, har jeg stor tro på at vi skal bli et tosifret parti, sier Raja.

Innrømmer at han ble skuffet

Venstre har lagt bak seg en lang og opphetet valgprosess, der Melby meldte seg på i sluttspurten og vant.

Men torsdag 5. mars innstilte først Venstres valgkomitè på gjenvalg av Trine Skei Grande.

Hele trioen med Skei Grande, Rotevatn og Raja stilte dengang opp for å gi inntrykk av hvor samstemt den nye ledelsen var.

Raja roste Grande opp i skyene, mens en heller bister Rotevatn forholdt seg stort sett taus.

Så ble det opprør i Venstre etter påstander om at Skei Grande hadde stilt som krav at Raja og Rotevatn ikke skulle utfordre henne som lederkandidat, hvis hun tok dem inn i regjeringen som kulturminister og klima- og miljøminister.

Dette tilbakeviste de, men Skei Grande gikk av, og det åpnet for en ny strid om ledervervet. Rotevatn var den første som meldte seg på, og erklærte i slutten av mai at han var den beste til å lede Venstre.

– Det har vært et litt humpete halvår, for ikke å si år, i Venstre. Men slik er det. Det er tilbakelagt, og jeg tror at nå vi nå får ro i partiet, sier Rotevatn.

– Men ligger det litt skuffelse bak?

– Jeg skal ikke nekte for at da vi fikk en innstilling, og jeg hadde jobbet lenge for å toppe den, så var det selvsagt et element av skuffelse i det, men det ristet jeg fort av meg, for det er først og fremst inspirerende å få være nestleder i partiet, og jeg gleder meg til vi skal jobbe sammen, både jeg og Guri og Abid. Jeg er topp motivert, sier Rotevatn.

– Jeg kan lage bråk

Venstretrioen møter TV 2 ombord i skipet Brim Eksplorer, med en hybridelektrisk motor, som kan lade batteriene ved enhver havn.

Kaptein Jens Eirik Hjelset gir Melby instruksjoner, og forteller at skipet nå går med en hastighet på tre knop før han overlater roret til Venstre-toppen.

– De har høy tillit til oss nå, altså! 3 knop? Vi må over fire! kvitterer hun.

Guri Melby styrer det hybridelektriske skipet Brim Explorer. Foto: TV 2/Tommy Storhaug

Rotevatn og Raja må holde seg på avstand på grunn av koronareglene, og skvetter til når Melby tuter.

– I helvete! Der røk høyre øret! roper Raja.

– Skal vi ta neste, også, da? spør Melby og tuter i vei.

– Det er mange som tror jeg er så stille og forsiktig, men jeg kan lage bråk, jeg, også, sier hun med glimt i øyet til styrmann Arnstein Larsen.

– Raja blir «gamlefar»

Melby forsikrer at hun stoler fullt og helt på de kommende nestlederne.

– Ja, det gjør jeg absolutt, vi har samarbeidet veldig godt i et halvt år nå om konkrete saker, men også om det som skal være Venstres strategi og visjon, og det er to veldig fine fyrer jeg har fått med meg, da, så jeg er veldig glad for det.

– Hvordan vil velgerne merke at Venstre får en ny leder?

– Vi er jo en ny generasjon av politikere, så kanskje de merker at vi snakker på en litt annen måte, engasjerer oss i litt andre typer temaer, men Venstre skal være gjenkjennelig. Vi skal være et klart og tydelig klima- miljøparti, vi ska l være et klart og tydelig liberalt parti og et parti som gir barn og unge like muligheter, sier hun.

Melby vender seg mot Raja og påpeker at han var den yngste i Venstres stortingsgruppe etter siste valg, og sier:

– Nå er det plutselig du som er gamlefar og skal holde oss unge i ørene. Hvordan føler du den rollen, Abid?

– Det er litt rart at jeg er blitt «oldisen» i denne gruppa, fra å være den yngste, men jeg skal holde ungdommeligheten i hevd, og gjøre alt jeg kan for at Sveinung skal framstå eldre enn meg.

Matcher Lambda

Det stillegående skipet styrer sakte inn mot Aker Brygge Marina igjen. Langs havnen hopper folk i havet fra en flytende badstue.

– Det er jo fascinerende hvor mye som har skjedd på kort tid, at du midt i byen bare kan hoppe fra brygga og bade i en rein fjord, og at du også får en enda renere skipsfart som bidrar til det er kjempebra, sier Melby.

Brim er bygget av norsk aluminium, og er den eneste båten i verden som har skråstilt bærende struktur.

– Hvorfor er det skrått, er det fordi det er kult, for å matche Lambda der borte, spør Rotevatn mannskapet ombord.

– Ja, det er fordi det er kult, ja.