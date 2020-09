– Ikke min jobb å holde spillerne fornøyde

Se Brighton - Manchester United på TV 2 Sport Premium og Sumo lørdag kl. 13.30.

Etter en svak start på sesongen med 1-3 tap for Crystal Palace, skal Manchester United nå møte Brighton i jakten på sesongens første seier i ligaen.

På dagens pressekonferanse fikk som ventet selve kampen lite oppmerksomhet, journalistene var langt mer interessert i siste nytt rundt spillere inn og ut av klubben.

Så langt er Donny van de Beek den eneste spilleren som har kommet inn portene på Old Trafford i en stall som allerede er ganske stor.

– Du har gode spillere som ikke spiller mye nå, som Romero, Smalling, Rojo. Tenker du at gode spillere bør spille god fotball, så det vil være ok for dem å dra?

– Vel, spillerne er fornøyde når de vinner og spiller bra. Det samme er jeg. Men det er ikke min jobb å holde de fornøyde. Min jobb er å velge spillere for å få gode resultater, så er det opp til de å være i form og klar når de får sjansen, sier Solskjær.

Videre holder han kortene tett til brystet når han får spørsmål om det kan forventes spillere inn og ut før overgangsvinduet stenger 5. oktober.

– Som jeg har sagt så mange ganger: jeg har veldig stor tillit til mine spillere. Så om og når det skjer noe, skal jeg oppdatere dere. I fotball er det vanskelig å forutse mye av det som skjer, så akkurat nå jobber vi bare med å bli bedre. Mitt eneste fokus nå er på Brighton. Etter det kan vi heller snakkes igjen.

Chris Smalling var forrige sesong på utlån i Roma, et vellykket opphold der midtstopperen endelig fikk vist seg fra sin bedre side. United har mange spillere tilgjengelig i forsvar, for mange mener mange. Men vil Solskjær vurdere han som en del av førstelaget denne sesongen?

– Da må forskjellige ting skje. Så la oss vente litt og se hva som skjer som Chris.

Noe den norske manageren derimot er sikker på, er utviklingen siden sesongens første kamp.

– Nå har vi fått en ekstra uke som har vært veldig god. Spillerene har fått trent godt etter Luton. Så nå har vi kommet lenger, som sikker mange andre lag har også. Men vi trengte en god uke nå, for den første var skuffende, sier Solskjær.

Manchester United får altså sjansen til å rette på oppstarten kommende helg.

