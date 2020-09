GOD KVELD NORGE (TV 2): Artist Marianne Antonsen fyller 50 år i dag, men det var ikke gitt at hun skulle blitt det. For nesten tre år siden trodde hun at hun skulle dø på operasjonsbordet.

Sanger Marianne Antonsen ble vekket på senga med et kaffebrett, lys, vin og ballonger i anledning sin 50-årsdag i dag. Og hun har ikke noe imot å bli eldre.

– Jeg er superlykkelig for å bli 50! Jeg har ikke vært bekymret. Jeg forventet å kjenne noen bekymringer, men jeg gjør ikke det, forteller den ferske 50-åringen.

GLEDE: Marianne Antonsen er glad for å bli 50 år. Her sammen med Fabian Stang fra God morgen Norges 25-årsjubileum. Foto: Thomas Andersen / Tv 2

Antonsen forteller at det har kommet mange hyggelige meldinger og at hun gleder seg til en korona-vennlig feiring med nærmeste familie i helga. Og hun gleder seg over å ha bikket enda et rundt tall.

– Da jeg ble 30 trodde jeg at man ble gammel, men jeg tok feil. Så trodde jeg 40 var gammelt, men jeg tok feil. Så da tar jeg vel feil både i 50- og 60-åra også, ler Antonsen.

– Det er mye freshere å bli 50 enn jeg trodde, sier hun.

Fikk hjernesvulst

Det er kanskje ikke så rart at Antonsen ser så lykkelig på bursdagen hennes, ettersom hun aldri trodde hun skulle oppleve å bli 50 år.

I 2017 fikk hun beskjed om at hun hadde en hjernesvulst og måtte gjennomføre en risikofylt operasjon.

– Jeg var forberedt på at livet var over i en alder av 47. Derfor tar jeg imot 50 med åpne armer, forteller Antonsen.

Hun hadde skrevet klart testamentet og var forberedt på det verste i tilfelle operasjonen skulle gå galt.

– Jeg trodde jeg skulle dø da de opererte. Å våkne opp igjen var en gave, sier den takknemlige 50-åringen.

ETTER OPERASJON: Slik så bakhodet til Antonsen ut etter operasjonen. Foto: Privat

Artisten holdt også en avskjedskonsert før hun skulle fjerne hjernesvulsten, og utsatte operasjonen så lenge som mulig i samråd med leger.

Dette gjorde hun fordi hun ønsket mest mulig tid som seg selv i tilfelle det skulle gå galt. Men også for å takke publikum som hadde fulgt henne i 30 år.

Blir møtt med masse kjærlighet

Artisten sier at hun er frisk igjen nå, men ikke like frisk som hun var før operasjonen. Antonsen er glad hun ikke har hatt noen tilbakefall og føler seg bra. Og hun har gjennomført konserter etter operasjonen. Det har satt sine spor.

– Første konserten etter operasjonen var noe av det mest fantastiske jeg har vært med på, sier en rørt Antonsen.

– Folk stilte opp med masse kjærlighet, og alle var så happy. Både i salen og på scenen. Det var ingen selvfølge at jeg skulle stå på scenen igjen etter operasjonen. Det så jeg på som ganske utopisk, forklarer hun.

Antonsen takker legen som hun forteller at gjorde en fantastisk jobb med operasjonen. Artisten forteller også at legen er fast gjest på hennes julekonserter nå.

– Han har evig backpass på mine konserter. Det er all access. Jeg synes det er så koselig at han har vært på de to konsertene jeg hadde etter operasjonen, sier hun.

Og artisten har en viktig beskjed til hele Norge:

– Takk for hilsener, omtanke, lykkeønskninger, gode energier og medtanke som var tilknyttet operasjonen. De oppmuntret meg, det var helt nydelig, sier en takknemlig 50-åring.

Feirer med discolys

Nå ser hun frem til å feire sitt runde tall og venter på at sønnen skal komme fra Trondheim slik at de kan feire med familien i morgen.

Og hun håper på at hun kan ha en større fest 23. januar dersom korona-situasjonen har bedret seg.

– Det er datoen jeg opererte meg, så det er min nye fødselsdato på en måte, forklarer Antonsen.

Selv om hun må gjøre aktiviteter i doser etter operasjonen for å ikke bli for sliten ser hun frem til en mindre feiring i helga.

– Jeg skal sette på discolys, for jeg er litt redd for å miste tilgangen til discolys når jeg blir 50, spøker hun.

– Så gleder jeg meg til å slappe av mandag og tirsdag. Da skal jeg kose meg med å fordøye inntrykk fra helga, forteller en fornøyd 50-åring.