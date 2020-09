TikTok-trenden vekker reaksjoner: – Jeg ble liggende stille

Vi har hørt om trenden i sosiale medier, der det går en såkalt «utfordring» på å løsne framhjulet på sykler.

TV 2 har tidligere omtalt Sander (12) som også havnet på sykehuset med hjernerystelse, brudd og ødelagte tenner.

I Molde sitter 14-år gamle Leah med mamma Monica Dahle Sylte.

– Det var en skummel opplevelse, forteller Leah, som ikke husker så mye fra selve hendelsen.

Hun har blitt fortalt av venninnene sine om hva som skjedde.

– Vi syklet ned en bakke da jeg plutselig stupte i bakken. Jeg ble liggende der helt stille, forteller 14-åringen til TV 2.

Dramatisk og traumatisk

Mamma Sylte er forskrekket over hendelsen.

– Helt utrolig. Det er kjempealvorlig. Heldigvis gikk det bra med Leah, men det er fremdeles dramatisk og traumatisk, sier hun.

– At man ikke klarer å tenke konsekvens av de handlingene som blir gjort er utrolig. I verste fall kan det gå liv, fortsetter hun.

– Hvorfor er dere sikre på at noen har tuklet med sykkelen?

– Det var en helt ny sykkel. I tillegg var klemmene på forhjulet ganske stramt, og vi ringte til butikken som sa det var umulig at det kan ha skjedd uten at noen har gjort noe med hjulet. Derfor tror vi det, sier Sylte.

– Hva bør man gjøre for å få en stopper på dette, Monica?

– At det blir tatt opp og satt lys på er bra. Det er viktig at vi snakker om dette, og at man tar det opp med barna sine. Det er ikke slik at det skal være en trend eller være populært. Det er farlig, sier hun.

– Hvordan går det med deg nå, Leah?

– Nå går det bra med meg. Jeg har syklet en del etter hendelsen, og i starten var jeg redd, men jeg har begynt å sjekke sykkelen hver gang jeg bruker den, forteller hun.

Ser en klar trend i henvendelsene

Lars Håkon Slette er sykkelmekaniker hos Oslo Sykkelverksted. Han forteller at de har fått inn mellom 40 og 50 henvendelser de siste to årene. Stort sett handler det om sykler der hjulene har løsnet, eller at det er tuklet med bremsene.

Han sier også at de fleste henvendelsene gjelder sykler som har stått i nærheten av et skoleområde.

Sykkelmekaniker Lars Håkon Slette hos Oslo Sykkelverksted. Foto: Goran Jorganovich

Han har gode tips til deg som skal ut og sykle, men vil sjekke at sykkelen er optimal:

Det første du bør se etter er at hjulene sitter stramt og godt. Vri litt på rattet, og sjekk at hurtigkoblingen er stram, og at den peker innover – ikke utover. Dersom den er løs, så skal det være en sikkerhetsmekanisme som gjør at at hjulene ikke skal falle av, men det er lurt å ha denne stram uansett.

Du bør også sjekke at bremsene fungerer. Det gjør du vet å trille sykkelen litt fram og tilbake, og bremse opp.

– Dersom du gjør dette, og hjulene faller av, da er det noen som har tuklet med sykkelen, sier han.

Kan gå flere år før man ser effekten av en ulykke

Informasjonssjef Sigmund Clementz i forsikringsselskapet IF forteller at det først og fremst handler om tannskader de får tilbakemeldinger på.

– For det første er dette veldig skummelt. Barn og ungdom stuper over styret, og slår da både ansikt og hodet. Der er ikke bra, sier han.

– Da man er barn og ungdom, og noe skjer med tennene dine, kan det gå lang tid før man ser effekten av en ulykke. Grunnen til det handler om at man er i utvikling, sier han.

Clementz forteller at barn og ungdom fort kan være i starten av 20-årene før de ser effekten av en slik ulykke Leah og Sander har hatt. Da kan det være lurt å ta en titt på tennene, men det kan også være dyrt.

– For de med barneforsikring, får man satt av et beløp de kan bruke senere. Da kan det være lurt å sjekke tennene sine i starten av 20-årene, sier han.