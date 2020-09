Kong Harald på sykehus: – Ikke en planlagt innleggelse

Slottet opplyser at kong Harald (83) er sykmeldt. Kongen ble innlagt på Rikshospitalet fredag morgen.

– Kong Harald har hatt noe helsetrøbbel de siste årene og vært innlagt flere ganger. Man tar nok ekstra godt vare på en mann i hans alder i den posisjonen han har, sier slottsekspert og tidligere lakei ved Det kongelige hoff, Tove Taalesen.

– Kongen var på offisielt program i full uniform og takket mannskapet på Kongeskipet for en flott sesong i går. Så har det skjedd noe i løpet av natten eller på morgenen som har gjort at han trenger helsetilsyn. Det er ikke veldig dramatisk at han ble hentet med ambulanse, men det betyr at det er en situasjon som krever at han må legges inn på sykehus, og det er alvorlig i seg selv, sier Taalesen.

Senere fredag opplyste Slottet at kongen ble innlagt med tung pust. Smitte med koronaviruset er utelukket.

Stort presseoppbud utenfor Rikshospitalet fredag, hvor kong Harald er innlagt. Foto: Ingvild Fjelltveit / TV 2

Kronprinsen overtar

Når kongen blir sykmeldt, er det kronprinsen som overtar kongens arbeidsoppgaver. Det han som vil lede statsråd fredag.

Kong Harald og dronning Sonja skulle egentlig være til stede på Maihaugen i Lillehammer klokken 16 fredag ettermiddag. Der skulle kongeparet markere at Tuengen allé 1b, som er dronningens barndomshjem, står ferdigstilt.

TV 2 får opplyst fra Fylkesmannen i Innlandet at programmet skal gå som planlagt, og at dronning Sonja kommer.

– Det er naturlig at dronning vil være sammen med sin mann om han ikke føler seg frisk. Samtidig er pliktfølelsen til de kongelige høy, så det skal veldig mye til for at de ikke kommer som planlagt. Kongefamilien vet at forventningene er så store for de som venter kongelig besøk, sier Taalesen.

De siste årene har kronprins Haakon overtatt flere av kongens arbeidsoppgaver.

– Kongeparet er langt over pensjonsalder, og de har et tøft program hvor de møter mange mennesker. Det er naturlig at kronprins Haakon stadig tar over flere av oppgavene til kongen, sier Taalesen.

– Åpenbart at noe har skjedd

Se og Hørs kongehusekspert Caroline Vagle sier kongens sykmelding må ha kommet uventet.

– At han hadde fullt program i går, betyr at dette ikke var en planlagt innleggelse. Det har åpenbart vært noe som har oppstått i løpet av natten, sier Vagle til TV 2.

Ifølge VG var det flere ambulanser og livvaktbiler på Bygdø Kongsgård i Oslo fredag morgen. To ambulanser og to livvaktbiler kjørte kort tid etter til Rikshospitalet, der kong Harald nå ligger innlagt.

Kongehuseksperten viser til at kongen har blitt en gammel mann, og at det gjør at man er ekstra oppmerksom ved tegn til sykdom.

– Vi må ønske god bedring og håpe at det går bra med ham, sier Vagle.

Ønsker kongen god bedring

KrF-leder og barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad skulle ha møtt kongen i statsråd fredag.

– Jeg ønsker kong Harald riktig god bedring. Vi har han med oss i tankene i dag, sier Ropstad til TV 2.

– Jeg vil ønske kongen riktig god bedring, og håper han snart er frisk, sier stortingspresident Tone Trøen (H).

Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre ønsker kong Harald god bedring.

– Jeg tror at når nordmenn hører at kongen er lagt inn på sykehus, så tenker vi på ham. Vi er glad i kong Harald og ønsker ham god bedring. Han får sikkert den beste oppfølgingen han kan få når han ligger på Rikshospitalet, sier Støre til TV 2.

Frp-leder Siv Jensen sier følgende til TV 2:

– Vi er glad i vår kjære konge og jeg ønsker ham riktig god bedring.