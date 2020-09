Smakfull poke bowl til store og små

Wenche sin poke bowl lages som en stor buffet for hele familien. Spis den i en skål eller lag din egen tortillalefese.

Gjør klart alt før gjestene kommer og anrett i boller og på fat.

En ryddig og hyggelig kjøkkenbenk eller et anretningsbord fylles med fristende smaker og farger. Hver og en gjest lager sin egen poke, enten i en skål eller bolle. Start da med ris og ønskede grønnsaker og avslutt med fisk og marinade. Velges tortillalefser sløyfes risen. Du trenger bare en asjett/tallerken eller serviett. Lune tortillalefser fylles med det hver og en ønsker og brettes sammen. Tacoskjell kan også fylles med det man selv ønsker.

Oppskriften er til 4-5 personer.

Tilbehør, velg en blanding av det du liker:

Syltet rødløk: Kan lages dagen før servering. Skjær 2 mellomstore rødløk i tynne skiver og legg i et glass (med lokk). Kok opp 1 dl eddik, 1 dl vann og 2 dl sukker og hell over løken. Hell den varme laken over løken. Sett på lokk. Dette kan gjøres god tid i forveien. Holder seg i kjøleskapet i 3-4 uker.

Salsa: Finhakk eller bruk en morter eller stavmikser. Bland sammen 6-8 godt modne cherrytomater, 1 boks/ca. 1 ½-2 dl knust ananas (uten sukker) eller finhakket frisk ananas. Smak til med 1-2 ts finrevet frisk ingefær og saft fra lime.

Strimlet grønn salat

Slangeagurk i strimler

1 mango: I terninger blandet med saft av 1 lime og 1-2 ss sweet chilisaus.

1-2 avocado: I terninger/finhakket, smakt til saft fra lime og chili og ingefærsaus, eventuelt tilsatt ekstra smak med ¼ ts finrevet frisk ingefær (sterk)

Sesamfrø: Hvite eller sorte (lettstekt i panne)

Chilimajones: 2-3 dl majones smakt til med sriraacha (sterk chilisaus), sweet chili saus eller noen dråper tabasco, eller lag hvitløkmajones.

Marinade: Som tilbehør til fisk og grønnsaker og dryppes over risen. 2 dl soyasaus, ½ dl riseddik, ¼ -1 ts sesamolje (mye smak!), smak deg fram, 1–2 fedd finhakket hvitløk, 1-2 ts finhakket frisk ingefær, 1–2 ts finhakket chili, saft og finrevet skall av ½ stor sitron. Rør sammen marinaden og smak til den styrke du liker. Vend fisk/skalldyr i biter i marinaden.

Skinn og benfri laks: Beregn 125-150 g skinn og benfri laksefilet pr person. Annen hvit fisk og skaldyr/reker kan også serveres til dette tilbehøret. Skjær laksen i tynne skiver/strimler og legg på et serveringsfat. Dekk til og oppbevar kaldt før den settes fram på «buffetbordet».

Sushi ris: Kokt etter anvisning på pakken, men uten riseddik og sukker. Eller bruk risnudler.

Eller fyll lune tortillalefser med ønsket tilbehør og «pakk sammen».