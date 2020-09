Fikk kjeft på butikken: – Skjerp deg!

Etter 20 år på skjermen har Gjengedal opplevd litt av hvert.

Som Norges eneste værjeger har hun de siste årene reist landet rundt på jakt etter det norske været.

Nå har hun akkurat vært på innspilling på Hardangervidda med selveste Lothepus.

– Vi red på hest og jaktet på været – og det var så mye vær! Dette er jo en årstid hvor alt går i ball værmessig. Vi måtte søke ly bak hestene i stiv kuling, sier hun i TV 2-programmet Presseklubben.

Får høre det

Gjengedal er TV 2s værsjef. Og er det noe nordmenn elsker å ha en mening om, så er det været.

Det merker TV 2-profilen godt.

– Det er veldig hyggelig for meg å gå ut på en solskinnsdag, for da vinker folk og takker meg for det gode været og byr på en kopp kaffe. Spesielt i Bergen! Der går jo folk ut av sitt gode skinn når det er sol, sier hun.

Fikk kjeft

Men det er ikke alltid folk er like fornøyde. For er det dårlig vær, får Gjengedal gjerne skylden for det også.

– Da hender det at folk blir litt sinte og sier at jeg ikke har gjort jobben min, sier hun med et smil.

Hun husker spesielt én episode i vinter.

– Det var rett før koronaen, da vi gikk litt tettere på hverandre, sier hun og fortsetter:



– Da var jeg utenfor butikken etter å ha handlet. Og regnet øste ned i Bergen de dagene. Da kommer det en mann forbi. Så går han helt tett inntil meg og hvisker inn i øret mitt: «Skjerp deg!», ler Gjengedal.

