P3-profiler i karantene

Martin Lepperød, som for øvrig byttet navn til Martin Axel Henny Lepperød etter et radiostunt, er i karantene.

Det samme gjelder Henrik Farley og Jonis Josef, som i likhet med Lepperød er aktuell med podcasten «Karakter».

– Vi holder de hjemme i påvente av resultater og for å ikke ta unødig risiko, sier P3-sjef Mats Borch Bugge.

Tatt prøven

Bugge forklarer hvorfor P3morgen-programleder Lepperød er i karantene.

– Martin har vært i nærkontakt med noen som har fått påvist koronasmitte.

Det er enda ikke klart hvor lenge han blir borte fra jobb.

– Han blir borte til han, forhåpentligvis, får negativt prøvesvar. Han har allerede tatt prøven.

Bugge poengterer at det ikke er NRK som setter profilene i karantene.

– Det er Helsemyndighetene og leger som gjør det. I NRK tar vi kun forholdsregler.

KARANTENE: De tre profilene i den populære podcasten er alle i karantene. Foto: NRK

Føler seg friske

Lepperød sier til God kveld Norge at han føler seg frisk.

– Jeg føler meg veldig bra og har ingen symptomer. Til nå er karantenen greit, kommer nok til å bli kjedelig, men har enda masse bra film og serier jeg kan se. Oppfordrer heller ikke til at man skal drikke alkohol under karantene-tiden sin for å slutte å kjede seg, men har selv funnet ut at jeg elsker å starte dagene med en klunk ekstra i kaffen, det kan høres problematisk ut, men jeg tenker at i et år som 2020 og i karantene må man bli kjent med seg selv på nytt, sier han humoristisk.

Farley føler seg heller ikke syk, men kommer med en dårlig nyhet for «Karakter»-fansen.

– Jeg tok testen i går, så jeg holder meg hjemme til resultatene foreligger. Det blir derfor ingen radiosending med «Karakter» i dag, dessverre. Utover det så er jeg helt symptomfri, så krysser fingrene for at dette ordner seg.

KJENT KOMIKER: Christian Mikkelsen ble kåret til rets gjennombrudd under Komiprisen 2016. Foto: Marit Hommedal/NTB

Vikar

Det er Lepperøds komikerkollega Christian Mikkelsen (29) som erstatter Lepperød i første omgang på P3morgen.

– Christian Mikkelsen er stjernevikar. Det er fint å ha han på plass, sier Bugge.

Mikkelsen har laget flere humorprogram på NRK, og er i tillegg med i den kjente impro-gruppa BMI.

Til God kveld Norge sier Michelsen følgende om vikariatet:

– Jeg skal være vikar i én dag, bare siden Martin er borte. Det er gøy! Beintøft å stå opp klokken 05.15, men ellers bra. Jeg skal vikarier mer og lenger etter P3-aksjonen, men i dag er det bare i dag.