Tror VM-debutanten kan bryte Norges skrekkstatistikk

– På tide, sier landslagssjefen om at Norge endelig kan ha forventninger til en temposyklist.

Senior-VM, tempo og Norge har vært en elendig mix. Det beste resultatet nasjonen kan slå i bordet med fra denne øvelsen, er Edvald Boasson Hagens 17. plass fra VM i 2017.

Men nå er det store ting på gang.

Én måned etter at Andreas Leknessund ble europamester i U23-klassen skal han måle krefter med de største tempokanonene i verden. Dette blir første gang 21-åringen skal oppleve et VM på seniornivå.

– Jeg har litt sommerfugler, men jeg er overraskende avslappet og veldig motivert for å gjøre det bra, forteller han til TV 2 fra hotellsengen i Italia.

Mens han selv ikke vil komme med noe uttalt resultatmål foran VM-tempoen, så er landslagssjef Stig Kristiansen trygg på at vi endelig får en nordmann inn blant topp ti.

– Nedre del av topp ti er nok realistisk. Det er noen andre temposyklister her som har flere år på baken og kan litt mer, sier Kristiansen, før han stopper opp og retter på seg selv.

– Eller, det siste der vet vi mer om etter tempoen. Han ser super ut, er godt forberedt og motivert. Alle som kjenner Andreas vet hvor god han kan være, sier landslagssjefen - som til vanlig er sportsdirektør for Leknessund i Uno-X Pro Cycling Team.

I 1994 ble tempo introdusert som VM-øvelse for første gang - med Stig Kristiansen på startstreken. Han endte som nummer 40. Norge har siden slitt med å få frem ryttere med tempoegenskaper på seniornivå. Flere ganger har vi til og med ikke hatt ryttere til start.

Nå ser han imidlertid konturene av noe som kan bli stort. Og det av en rytter som heller ikke neste år er for gammel til å sykle U23-klassen.

– Norge har prøvd lenge å få frem en temporytter og pushe det fremover. Vi har hatt typer som Edvald, Vegard Stake Laengen, Andreas Vangstad og flere andre, men ingen kan det så godt som Leknessund. Og det er på tide. Hvorfor skal man ikke prioritere tempo? Det er en av de viktigste delene i sykkel. Nå har vi fått mer kunnskap og ressurser, ikke minst på aerodynamikk og utstyr, som vi ikke har hatt før, forteller Kristiansen.

Gullet til Tromsø-gutten i U23-EM i august ville holdt til en fjerdeplass i seniorklassen.

– Jeg har fått bekreftet mange ganger at jeg har nivået inne. Det er stabilt høyt, og jeg er trygg på at jeg skal få ut det jeg er god for, forteller Leknessund.

Ryttere som Rohan Dennis, Filippo Ganna og Victor Campenaerts blir trukket frem som de største favorittene på den 31,7 km lange tempoen, som starter og slutter på Formel 1-banen i Imola.

– Tempo er tempo - uansett hvem konkurrentene dine er. Så akkurat den biten blir likt, men samtidig skal man stå på samme resultatliste som de aller beste rytterne. Det blir nytt og spennende, sier Leknessund.

Han har vært i VM-byen siden mandag og er så trygg på forberedelsene at han tror han vil levere en av sine beste tempoer noensinne.

– Jeg har sikkert syklet runden ti ganger. Det er viktig å kjenne hver sving og hver bakke. De første 26 km er flate, men det er meldt sterk motvind i starten, så det kommer til å bli hardt. De siste seks kilometerne er mer krevende, med noen tekniske partier og mer bakker. Jeg vet akkurat hva jeg kommer til og har en god plan, forteller Leknessund.

– Gutten er i form. Så gjelder det å ikke la seg spille opp for mye av at det er VM. Han har deltatt i mange mesterskap i aldersbestemte klasser og har rutine og kontroll på dette, sier Kristiansen.