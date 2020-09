Alle så henne på dagtid – få visste hva som skjedde på kvelden

PRESSEKLUBBEN (TV 2): Julie Brodtkorb mener det er viktig at den ukjente siden av historien kommer frem.

Julie Brodtkorb er vant til å stå i medienes søkelys. Som tidligere kommunikasjonssjef i Høyre og stabssjef for Erna Solberg har det stormet før.

De siste årene har rollen hennes vært mer anonym, som administrerende direktør i Maskinentreprenørenes Forbund.

Men denne våren måtte hun igjen gå fra intervju til intervju og svare på journalistenes mange spørsmål.

– Hvis du selv hadde lest om Julie Brodtkorb i pressen. Hva slags inntrykk hadde du fått av den dama?

– Jeg hadde i hvert fall ikke tenkt at det er en person jeg ønsker å bli venninne med, sier Brodtkorb i TV 2-programmet Presseklubben.

Se intervjuet med Brodtkorb i videovinduet øverst i saken.

Menn og milliarder

Da det stormet rundt Norges Bank sin ansettelse av milliardæren Nicolai Tangen som ny oljefondssjef, var Brodtkorb en sentral aktør.

Hun er leder av representantskapet til Norges Bank, og skal – på vegne av Stortinget – passe på at alt går riktig for seg i sentralbanken.

I den betente saken satte Brodtkorb hardt mot hardt. Men fremstillingen av henne i pressen kjenner hun seg ikke helt igjen i.

– Jeg fremstilles jo litt som en maskin, egentlig, der alt skal inn i et Excel-ark, og der det heller ikke er rom for følelser overfor medmennesker. Og det er jo ikke sånn jeg er, sier hun.

– Ville bare grine

Da det stod på som verst i Tangen-saken, forteller hun at hun holdt masken foran pressekorpset på dagtid.

– Når man står der, så må man opptre profesjonelt. Så da går man inn i en rolle.

Da hun kom hjem på kvelden, var situasjonen ganske annerledes.

– Jeg trives ikke med å være omstridt. Det tror jeg ikke så veldig mange gjør, sier hun og fortsetter:

– Så jeg har hatt kvelder der jeg har måttet ringe til venninner for å spørre om jeg kan komme til dem bare for å grine litt.

Jernkvinne-stempel

Brodtkorb mener det er viktig å fortelle denne historien, slik at fremtidige generasjoner av kvinnelige ledere ikke tror at man må være en jernkvinne for å innta viktige posisjoner i det norske samfunnet.

– Gode ledere er gode medmennesker. Vi har følelser, sier hun og fortsetter:

– Det er ikke naturlig at man liker å bli beskrevet som «kald» og «hard». Og derfor er jeg opptatt av å få bort det. Jeg kjenner mange kvinner i viktige posisjoner, og de er følelsesmennesker – akkurat som oss andre.

Se Presseklubben fredager kl. 17.30 og gjennom hele helgen på TV 2 Nyhetskanalen. Du kan også se programmet når du vil på Sumo.