Hangeland kritisk til Chelsea-storkjøp: – Skuffende

800-millionersmannen Kai Havertz (21) har til gode å overbevise for Chelsea etter to runder i Premier League. Den 189 cm høye tyskeren ankom Stamford Bridge med enorme forventninger kun få uker før ligastart, men har likevel startet begge ligakampene under Frank Lampard denne sesongen.

I 0-2-tapet for Liverpool ble midtbanemannen ofret allerede i pausen, riktignok etter Andreas Christensens røde kort på tampen av omgangen.

Havertz har like fullt måttet tåle hard kritikk både for de 45 minuttene mot Jürgen Klopp & co., samt for innsatsen i ligaåpningen borte mot Brighton.

Selv om det fortsatt er tidlig i tyskerens tid i England, ser tidligere Fulham-stopper Brede Hangeland allerede konturene av et problem for de blå fra London.

– Det er selvsagt altfor tidlig å felle en dom over Kai Havertz, men starten i Chelsea har vært skuffende. Etter to runder er det bare prislappen og fjorårssesongen som antyder klasse, sier den tidligere landslagsstopperen før helgens kamp borte mot West Brom.

– Frank Lampard og Chelsea håper nok at unge Havertz finner seg til rette i nytt land, ny klubb og liga raskt, for allerede nå stilles det spørsmål i England, fortsetter han.

Stiller spørsmål ved bruken

Hangeland er ikke alene å stille spørsmål om hva som faktisk er den beste rollen for Havertz i denne Chelsea-utgaven.

Sky Sports-ekspert og tidligere Premier League-profil Jamie Carragher sliter med å se planen bak Frank Lampards bruk av 21-åringen i et 4-3-3-system.

– Jeg ser på dette og tenker «hvor skal han spille?». Hvor passer han inn i et slikt system? Han ser mer ut som en nummer ti-type, men den typen spiller ser vi nesten ikke i fotballen nå om dagen, sa Carragher etter Chelseas tap for Liverpool forrige helg.

I den kampen startet tyskeren som en slags midtspiss, mens han opererte mer ute på kanten i åpningen mot Brighton.

Hangeland sitter med mange av de samme spørsmålene som sin ekspert-kollega i England.

– Hvor passer Havertz inn i Chelsea? Må Lampard legge om formasjonen for å få ut det beste av Havertz? spør Hangeland.

De tre målene mot Barnsley i ligacupen onsdag roet nok en del av Chelsea-fansens nerver. Der opererte Lampard nettopp med et 4-2-3-1-system – med Havertz i tierrollen.

– Utilpass og usikker

Tiden vil vise om Chelsea vil legge om formasjonen også mot topp motstand i Premier League.

– Foreløpig har Havertz sett ut som en usikker og utilpass unggutt, og om han er usikker og utilpass så er det forståelig. Men samtidig følger det forventninger med en slik prislapp, og derfor øker presset både på Havertz og Lampard med prestasjoner som i de første seriekampene, mener Hangeland.

Chelsea går på papiret inn i en lettere del av sesongen i ligaen med West Brom, Crystal Palace og Southampton i de tre neste. Det får Sky Sports-kollega Jamie Redknapp til å mane fansen om mer tid før man dømmer Havertz på Stamford Bridge.

– Vi må være forsiktige her når vi bedømmer en spiller så tidlig. Chelsea har Christian Pulisic og Hakim Ziyech på vei tilbake. Jeg tror Havertz er nettopp en tier. Med de tre de har på midten mot Liverpool, trenger de mer kreativitet på topp. Vi setter spørsmålstegn ved en spiller som har vært her i to minutter, sa Redknapp i sin forsvarstale.

Spørsmålet om hvordan Lampard best komponerer sitt lag blir uansett stående. Allerede før sesongstart var TV 2s eksperter samstemte i at Chelsea ikke så ut til å ha adressert de defensive problemene i stor nok grad.

– Lampard fikk denne kritikken hele forrige sesong. De slapp inn rekordmange mål. Han mente da at balansen var feil og at han manglet N'Golo Kanté i rollen foran stopperne. Det kan løse noe, men det er ingen tvil om hvor skoen trykker. Det er på keeper- og stopperplass, slo Hangeland fast i TV 2s tabelltips før avspark i Premier League.

