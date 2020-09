Eksperter mener Bertheussens skrift matcher trusselbrev: – Oppsiktsvekkende

Aktor Frederik Ranke konfronterte fredag tiltalte Laila Anita Bertheussen med at et av trusselbrevene som havnet i hennes og Tor Mikkel Waras postkasse er blitt analysert.

En skrifteksperts konklusjon var at skriften er svakt lik Bertheussens skrift, mens Kripos har konkludert med at skriften er sterkt lik - altså at det er sterk sannsynlighetsovervekt for at det var Bertheussen som skrev brevet.

– Skriftanalysen er helt absurd. Jeg har ikke skrevet disse tingene, og hvordan det føles å høre disse tingene har jeg ikke ord for akkurat nå. Det er svært oppsiktsvekkende at de har kommet til denne konklusjonen, sa Bertheussen i retten fredag.

Det aktuelle brevet inneholdt teksten «Jævla rasister vi venter på dere du og den feige Frp hora turte ikke komme. Vi venter på dere», og ble levert i postkassen til paret 2. mars i fjor.

Kjører stående

Bertheussen ble i retten fredag også konfrontert med at en kjøretur en februarkveld i fjor.

Bertheussen avviste at hun skulle ha noe å gjøre med en tøyremse med bensinfylte flasker som hang etter bilen hennes på kjøreturen. Hun ble også spurt om hvorfor en helseapp på mobilen hennes hadde registrert skritt i løpet av kjøreturen.

– Jeg kan ikke sitte på grunn av min helsesituasjon, så jeg står ofte å kjører bil, og står da ofte og tramper, sier Bertheussen.

– Jeg har smerter ved all type sitting, så derfor er jeg avhengig av å ha en høy bil. Jeg kjører venstrefoten i gulvet så jeg ikke sitter, og da blir det til at man tråkker litt. Jeg testet dette på vei til retten i dag, og det ga utslag som skritt mens jeg kjørte, forklarte hun.

Påtalemyndigheten mener det var Bertheussen selv som festet tøyremsene med flere flasker fylt med bensin som ble sett hengende etter bilen hun kjørte om kvelden 11. februar 2019.

Da hun torsdag forklarte seg i retten om den spesielle opplevelsen, hadde hun ingen alternativ forklaring på hva som kunne ha skjedd i løpet av en handletur kvelden hendelsen inntraff.

Fredag nektet hun igjen for at hun hadde noe med de bensinfylte flaskene å gjøre.

– Nei, svarte hun kontant.

Ark

Trusselbrevet som ble levert 2. mars var av samme type som papir som ble funnet i Wara og Bertheussens hjem.

Det hadde før dette vært tre uker uten hendelser.

– Vi syntes alt dette var absurd, men vi var aldri redde. Jeg var ikke redd, og det var ikke Tor Mikkel heller, sier Bertheussen.

Hun forklarer videre at de forsøkte å legge til rette for at politiet kunne gjøre undersøkelser. Da politiet kom til stedet, ble de bedt om å gå inn og dusje, da det ble funnet hvitt pulver i postkassa.

Angrep på demokrati

Laila Anita Bertheussen (55) er tiltalt for angrep på demokratiet gjennom brannstiftelse, skadeverk og trusler mot ledende politikere, blant dem sin samboer, daværende justisminister Tor Mikkel Wara (Frp).

Hun nektet straffskyld på samtlige 15 punkter i tiltalen da saken startet i Oslo tingrett 8. september.

Både Bertheussen og hennes forsvarer, advokat John Christian Elden, mener Politiets sikkerhetstjeneste (PST) har vært ensidig og preget av tunnelsyn, og at andre står bak.