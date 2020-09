– Jeg spurte om jeg var ferdig. Så tittet jeg ned og så foten min

Chloé Dygert-Owen (23) veltet stygt under VM-tempoen torsdag, men rapportene tyder på at alt kommer til å gå bra med amerikaneren.

Det ulykksalige skjedde i en sving i høy hastighet. Chloé Dygert-Owen (23) mistet kontrollen og suste over gjerdet på torsdagens VM-tempo i Italia.

I skråningen nedenfor ble amerikaneren liggende med et dypt kutt over sitt venstre kne. Selv forteller 23-åringen at det første hun tenkte på, i klassisk sykkel-ånd, var å komme seg tilbake på sykkelsetet.

– Jeg husker jeg tenkte at «om jeg kom meg tilbake på sykkelen, kunne jeg vinne»? Det første jeg husker jeg spurte Jim Miller (sportssjef journ.anm) om, var om jeg var ferdig. Så tittet jeg ned og så foten min, skriver Dygert-Owen på Twitter.

– Jeg kommer tilbake, slår hun fast.

GRUSOM SKADE: Dygert-Owens kne ble skåret opp av autovernet. Foto: Marco Bertorello / NTB

Og nettopp det tyder det meste på. Det amerikanske sykkelforbundet opplyser nemlig i en pressemelding at Dygert-Owen etter behandling på stedet av helsepersonell på stedet, ble fraktet til sykehus i Bologna. Der ble hun operert - og det er ventet at hun vil bli helt frisk etter den stygge skaden. Indy Star skriver at Dygert-Owen røk en muskel i låret og det var alvorlig skade på et leddbånd.

– Vi er lettet over at velten ikke var verre enn den kunne vært. Selv om krasjen var urovekkende, så er Chloe ung og en kriger, sier Miller i Det amerikanske sykkelforbundet.

Dygert-Owens personlige trener tror eleven kommer styrket ut av krasjen.

– Chloe er en begavet idrettsutøver. Hun har hatt ulykker før og kommet sterkere tilbake. Jeg har ingen tvil om at det er tilfellet også denne gangen, sier Kristin Armstrong.

VM i Italia fortsetter med tempo for herrene fredag. Rittet, med blant andre Andreas Leknessund på start, ser du på TV 2 Sport 2 og Sumo fra kl. 14.20.