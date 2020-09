Hauge om Milan-ryktene: – Så klart en klubb jeg kunne tenkt meg å spille for

Jens Petter Hauge er brennhet om dagen. Torsdag noterte 20-åringen seg for både mål og målgivende mot AC Milan, og nå skal italienerne være ute etter Glimt-juvelen.

Se Hauge imponere mot AC Milan i videovinduet øverst!

Ifølge nettstedet sempremilan.com skal AC Milan ha blitt så imponert av gårsdagens prestasjon til Jens Petter Hauge at de nå vurderer å legge inn et bud på bodøværingen.

– Sempremilan.com er en nettside som følger AC Milan tett, og er av det mer seriøse type slaget sammenlignet med andre lignende nettsider. Det er ikke en total useriøs side som dikter opp nyheter, og det sier noe om kampen Hauge leverte i går når disse ryktene dukker opp. Mange i Italia har nok lagt merke til Hauge nå, sier Finstad Berg.



AC Milan skal allerede ha snakket med Hauges agent, Atta Aneke.



– Det er ikke noe jeg har fokus på eller har blitt noe særlig oppdatert på, forteller Hauge til TV 2 fra flyplassen i Milano, på vei inn i flyet for å reise hjem til Bodø dagen etter 2-3-tapet på San Siro.



– Det er så klart en klubb jeg kunne tenkt meg å spille for. Det er en av de største klubbene i verden, noe jeg fikk en smakebit på i går med tanke på både byen og stadion, forteller Hauge om Milan-interessen.





Det har blitt hevdet at Hauge ble invitert inn på kontoret til sportssjef og stopperlegende i Milan, Paolo Maldini, for et møte. Det avkrefter derimot Hauge



– Nei, jeg ble ikke det. Men jeg kan bekrefte at jeg hilste på at han, sier Hauge.



– Hyggelig å bli lagt merke til

Etter kampen høstet 20-åringen ros fra AC Milans trener, Stefano Pioli.

– Vi har sett ham på forhånd, og vi visste at han var veldig god til å komme inn i banen mellom linjene og sikte på sin mann på flanken. Han er en spiller på europeisk nivå, sa Milan-treneren etter kampslutt.

– Det er jo veldig gøy det. Det er hyggelig å bli lagt merke til og artig at de setter pris på de kvalitetene jeg har. Det tar jeg absolutt med meg videre og bruker det som motivasjon til å bli enda bedre, svarer Hauge om rosen fra Milan-treneren.

– Føler du at det kan være et riktig steg å ta?

– Ja, det gjør man jo. Så lenge systemet passer og treneren har troen på meg så er et slikt steg overkommelig, mener Glimt-juvelen.



TV 2 har prøvd å komme i kontakt med Hauges agent, Atta Aneke, uten å lykkes.

Et stort steg

Mina Finstad Berg følger Serie A tett, og mener at Hauge, etter det han viste på San Siro torsdag er kapabel til å ta nivået i Italia.



– Milan er en klubb som har ligget brakk i ganske mange år, men som nå er på vei oppover igjen. De har valgt å satse på mange unge spillere. Svakhetene er kanskje nettopp på vingene. Der resten av laget er satt er kanskje vingene der det er lettest å spille seg inn. Samtidig er det ett stort steg, men det han viste i går var veldig imponerende, sier TV 2s fotballekspert.

Atta Aneke fortalte til TV 2 tidligere denne måneden at han aldri har opplevd lignende interesse for en norsk spiller.

Bodø/Glimts daglige leder, Frode Thomassen, holder foreløpig kortene tett til brystet om hvilke klubber som er interessert i Hauge.

– Vi har like mye fokus på hva som skal komme inn. Noen av spillerne våre vokser ut av formatet, men vi sitter ikke og ser på telefonen og venter på bud. Hvis det kommer bud, vil vi alltid vurdere det, men det må selvfølgelig føles riktig. Samtidig er det minst like interessant hva som skal komme inn. Vi prøver hele tiden å utvikle klubben, svarer Thomassen om interessen rundt Hauge.

– Jens Petter er en utrolig god spiller som har hatt en fantastisk utvikling. Vi er veldig glade for at han har tatt de stegene i år, og det har vært artig å følge han hele veien, forteller Glimts sportslige leder, Aasmund Bjørkan.