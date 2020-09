Nord-Korea beklager skyting av sørkoreaner

Landet lover å iverksette tiltak for å hindre at lignende episoder skjer igjen.

Beklagelsen kom fredag etter at det dagen før ble meldt at mannen, en 47-årig embetsmann i det sørkoreanske fiskeridepartementet, var blitt skutt og drept etter at han hoppet over bord fra en patruljebåt.

Han endte opp i nordkoreansk farvann, ifølge det sørkoreanske forsvarsdepartementet. Der ble han drept av nordkoreanske soldater, som deretter helte olje over liket og tente på, ifølge Sør-Korea.

Brenningen av liket antas å ha vært et tiltak for å hindre koronasmitte.

(©NTB)