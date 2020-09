Fotballryktene: – Solskjær med et siste desperat forsøk på å kjøpe Sancho

Ole Gunnar Solskjær vil forsøke seg med et siste bud på Jadon Sancho. Her er fredagens ferskeste fotballrykter!

Manchester United og manager Ole Gunnar Solskjær vil legge inn et siste bud for å forsøke å sikre seg Jadon Sancho. Manchester United vil komme med et bud på 90 millioner pund, eller rundt én milliard kroner, for å forsøke å sikre seg Dortmund-stjernen allerede neste uke, hevder Mirror.

Arsenal vil forsøke seg på å kjøpe Chelseas midtbanespiller Jorginho. Det er uklart hvor mye Arsenal er villig til å betale for 28-åringen, ifølge Sky Sports.

Lucas Torreira er samtidig på vei til i forlate Arsenal. Både Atletico Madrid og Torino planlegger bud på Arsenal-profilen, skriver Independent.

Alex Telles mener klubben sin Porto krever for mye i overgangssum for å slippe ham til Manchester United. Han mener summen på 20 millioner euro er for høy siden han kan gå gratis som Bosman-spiller neste sommer, ifølge The Guardian.

Manchester City avviser alle påstander om at de har lagt inn et bud på 850 millioner kroner for Atletico Madrids 25 år gamle forsvarsspiller Jose Gimenez, rapporterer Goal.

Monaco føler seg overbevist om at de vil makte å signere Dele Alli fra Tottenham før overgangsvinduet stenger, ifølge 90min.

Chelsea og England-spissen Callum Hudson-Odoi skal ha gitt beskjed om at han ønsker seg en tur på utlån til en annen klubb for å få fast førstelagsfotball, melder Talksport.

Barcelonas og Brasils playmaker Philippe Coutinho kan bli hentet på lån til Arsenal før overgangsvinduet stenger, påstår Star.

RB Leipzig skal ha gitt beskjed om at forsvarsspilleren Dayot Upamecano kan forlate klubben. Manchester United er blant klubbene som ønsker seg den franske 21-åringen, hevder Star.

Napoli-spissen Arkadiusz Milik har blitt tilbudt Everton, men Carlo Ancelotti skal være lite fristet til å hente den 26 år gamle polske landslagshelten, melder Corriere della Sera.

Everton får imidlertid kamp fra Fulham om å hente forsvarsspilleren Jerome Onguene fra RB Salzburg, melder Sportslens.

West Brom kan komme til å hente den tidligere Arsenal -og Manchester City-spilleren Emmanuel Adebayor (36) om de ikke lykkes med å hente en annen angriper før sommerens overgangsvindu stenger. Det påstår The Sun.

St. Etiennes forsvarspiller Wesley Fofana kan bli kjøpt av Leicester City, men bli lånt ut til den franske klubben ut kommende sesong som en del av avtalen, melder Leicester Mercury.

Bayern München nekter å sende den franske midtbanespilleren Michael Cuisance på lån, til tross for at både Leeds United og Marseille er interessert i 21-åringen, melder tyske Sport Bild.