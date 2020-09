De neste to ukene er det høstferie over hele landet. Det gjør at veldig mange skal ut på tur – dessverre kommer det til å bli en kostbar tur for flere tusen bileiere.

Mest trafikk er det i dag. Og fredag før høstferien er faktisk en av de verste ulykkesdagene i trafikken på denne tiden av året.

– I de to høstferieukene i fjor var det nær 20.000 bilskader for oppimot en halv milliard kroner. Vi frykter enda flere skader i år med flere biler på veiene da ingen reiser til utlandet lenger, sier Torbjørn Brandeggen, kommunikasjonsrådgiver i Tryg Forsikring.

Overrasket av snø

Det er sendt ut gult farevarsel for snø i sørlige fjellstrøk, og planlegger du biltur til hytta her bør du legge om til vinterdekk, ta det med ro og kjøre forsiktig.

– I fjor var det 1.500 trafikkulykker fredag før høstferien, og det er grunn til å frykte at tallet blir enda høyere i år. De fleste ulykker skjer på ettermiddagstid når folk står i kø for å komme seg ut av byene. Mange bilister blir alltid overrasket av snø på veien, og uansett dekk oppleves det uvant å kjøre på da det er lenge siden man sist var på vinterlige veier. Generelt venter altfor mange altfor lenge med å skifte til vinterdekk, sier Brandeggen.

Har du sommerdekk på bilen og blir overrasket av snø - da har du et problem! Foto: Colourbox.

Skjer mellom 12 og 18

Tar vi med helgen, var det i fjor 11.294 trafikkulykker første uken i høstferien, og 8.167 ulykker andre ferieuken. De estimerte kostnadene beløper seg til hele 454 millioner kroner, viser tall fra Finans Norge.

– Skadetallene forteller at det er mye trafikk på veiene i høstferieukene, noe som er naturlig da veldig mange har fri fra jobb hele eller deler av perioden. De fleste ulykkene skjer mellom klokken 12 og 18, og sjåføren er i alderen 35-50 år. Det er dobbelt så mange menn bak rattet i ulykkesbilene som kvinner, og ulykker der kun én bil er involvert topper lista foran ryggeulykker, påkjørsler bakfra og påkjørsel på parkert bil, sier Brandeggen, i en pressemelding.

Høstferie betyr stor utfart og fare for kø mange steder. Antallet ulykker på veiene øker også kraftig denne perioden. Foto: NTB Scanpix

Skodd etter forholdene

Årets høstferie er som vanlig delt i to, med store deler av Øst- og Sørlandet uke 40 og resten av landet uke 41. Værmeldingen for helgen tyder på mye vind i Sør-Norge, og snø fra 700 meters høyde i indre og nordlige deler av Østlandet, samt østsiden av fjellene.

– Det er påbudt å ha dekk som er tilpasset føret du kjører på, og det er for sent å skifte til vinterdekk når du skrenser rundt på høyfjellet. Grov uaktsomhet kan medføre bøter og førerkortbeslag. I tillegg risikerer du at forsikringsselskapet avkorter eller ikke utbetaler noe erstatning til deg. Skift til vinterdekk nå, så slipper du ubehagelige overraskelser, sier Brandeggen.

Vinterdekk skal ha minimum 3 millimeter mønsterdybde. I Nord-Norge kan man bruke piggdekk fra 15. oktober, mens det for resten av landet er 1. november som gjelder. Men forskriftene tillater bruk av piggdekk før de fastsatte datoene dersom man mener forholdene krever det.

