Det norske bilmarkedet går nå gjennom store endringer, blant annet ved at flere nye merker etablerer seg her hjemme.

De har to ting til felles: At de kommer fra Kina og at de tilbyr elbiler.

Dermed har vi på kort tid blir kjent med navn som Xpeng, BYD og Maxus – og flere er på gang.

Neste år kommer Hongqi til Norge. Bak denne satsingen står en av Norges største bilimportører, nemlig Motor Gruppen som i dag har merker som Mitsubishi, Renault og Dacia.

Har jobbet i Rolls-Royce

Nå har bransje-nettstedet BilNytt.no spennende nyheter om denne satsingen. De har også fått tak i eksklusive bilder av det som blir den første Hongqi-modellen, på fotoshoot i Norge.

Dette er en bil som virkelig vekker oppsikt. Hongqi E-HS9 er en diger SUV som er over fem meter lang og to meter bred. Bilen minner mistenkelig om Rolls-Royce, det er heller ikke tilfeldig.

Mannen bak dette designet heter Giles Taylor og har en fortid nettopp i Rolls-Royce (før det jobbet han for blant andre Peugeot og Jaguar). Det siste Giles leverte i Rolls-Royce, var SUV-en Cullinan, så sluttet han brått i selskapet. Nå har han base i Tyskland og ansvar for designet for alle Honqis modeller.

Mega-SUVen Cullinan var den siste bilen Giles Taylor designet for Rolls-Royce. Så sluttet han brått og startet i ny jobb for kinesiske FAW som blant annet står bak Hongqi.

600 kilometer rekkevidde

På E-HS9 er det ikke vanskelig å se at han har hentet inspirasjon fra "gamlejobben". Her snakker vi SUV av det virkelig røslige slaget. Bilen har naturligvis firehjulsdrift og skal ha en samlet elektrisk effekt på 510 hk. Batteripakken skal være på hele 92,4 kWt, skriver BilNytt.no.

Rekkevidden skal ifølge opplysninger på nettet være rundt 600 kilometer, det er ikke kjent som dette er etter den gamle (og altfor snille) NEDC-målemetoden – eller mer realistiske WLTP.

Hongqi har flere elbiler i modellutvalget sitt. Dette er den kompakte SUV-en e-hs3

Kommer neste år

BilNytt.no har eksklusive bilder som tilsynelatende viser en fotosession av bilen til markedsmateriell som skal benyttes ved lansering av bilen.

Ingen i Motor Gruppen har villet kommentere detaljer om lansering av bilen overfor BilNytt.no. Men potensielle forhandlere og presse vil etter det nettstedet kjenner til bli invitert til visning av bilen allerede i slutten av oktober. Bilen vil antagelig ikke være klar for kunder før annet halvår 2021.

– Vi jobber tett med Hongqi om en kommende lansering i Norge, noe mer vil jeg ikke si i dag, sier Magnus Brask Rustad, til BilNytt.no.

