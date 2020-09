Den har vært i salg i én uke – og det er allerede klart at modellen kommer til å bli Fords bestselger i 2021.

Vi snakker om den elektriske SUV-en Mustang Mach-E. En bil flere tusen norske kunder har ventet lenge på. Svært mange hadde også forhåndsreservert bilen. Forrige uke åpnet så den norske importøren opp for endelige bestillinger.

Noen konkrete tall går de ikke ut med. Men Broom er kjent med at det har vært både hektisk og god stemning hos mange Ford-forhandlere den siste uken:

4x4 og maks rekkevidde

– Salget av nye Mustang Mach-E har vært svært bra. Vi har sagt siden lanseringen at Mustang Mach-E representerer noe helt nytt i elbilsegmentet i Norge.

Anne Sønsteby går ikke ut med konkrete tall, men bekrefter høyt salg av Fords nye elbil.

– Elektrisk rekkevidde på opptil 610 kilometer, tilgjengeligheten med firehjulstrekk fra start, den gode plassen og en knallbra pris, gjør den til en game changer. Det er tydeligvis mange nordmenn også enig i, sier Anne Sønsteby som er informasjonsdirektør i Ford Motor Norge.

– Kan du si noe om hva kundene velger?

– Den mest populære varianten så langt er den med firehjulstrekk og rekkevidde på hele 540 km (AWD Long Range), mens nummer to er den bakhjulsdrevne varianten av Mustang Mach-E med en rekkevidde på opptil 610 km. De mest populære fargene så langt er for øvrig Rapid Red og Shadow Black, forteller Sønsteby.

Skulle kommet i år – så ble den utsatt

Ford har skyndet seg langsomt med satsingen på elbiler, men nå skjer det mye fra merket. Mustang Mach-E blir en spydspiss i starten.

Kan spare mye penger

Ford gikk ut med priser på bilen allerede i fjor. I år har flere merker økt prisene på sine modeller, men Ford har holdt disse uforandret på sin elbil.

AWD Long Range har en startpris på 544.000 kroner. Dropper du AWD (firehjulstrekk) får du altså 70 kilometer lenger rekkevidde. Du sparer også ganske mye penger, denne starter nemlig på 463.400 kroner.

Her hører det med til historien at Mustang Mach-E har et klart fortrinn ved at den er tilgjengelig med 4x4 helt fra starten, det er ikke konkurrenter som Volkswagen ID.4 og Skoda Enyaq. Her må du vente et godt stykke ut i 2021 for å få dette.

Nye tider: Her skulle det egentlig vært strand og palmesus...

Med lengde på 4,7 meter er Mustang Mach-E en relativt stor SUV, det sporty designet kamuflerer noe av størrelsen.

Blir mest solgte

Mustang Mach-E vil kunne trekke tilhenger med tillatt totalvekt inntil 750 kilo, men den er ikke typegodkjent for taklast. Ford vil tilby løsninger for skifrakt, sykkelfrakt, og lignende på det tilgjengelige hengerfestet.

Det jobbes også med en løsning der bilen får ettermontert skiluke, i Norge. Dette vil nok være viktig for endel kunder, ettersom du ikke kan ha skiene på taket.

En ny og ladbar Kuga har gitt Ford en opptur i Norge i 2020, her bidrar også digre Explorer godt. Men til neste år er det altså ingen tvil om hva som blir bestselgeren til merket her hjemme:

– Ja, nye Mustang Mach-E vil utvilsomt bli Fords mest solgte bil i 2021, bekrefter Anne Sønsteby.

