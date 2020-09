Mann døde av lakris-overdose

Mannen var tilsynelatende svært glad i lakris, og spiste én og en halv pose av godteriet Twizzlers hver dag.

Dette pågikk i noen uker uten at mannen merket noen symptomer, før han plutselig fikk hjertestans under et restaurantbesøk i fjor. Han ble fraktet til sykehus, hvor han døde neste dag.

Dødelig dose

Saken omtales i New England Journal of Medicine, hvor legene peker på mannens høye lakrisinntak som den sannsynlige dødsårsaken.

– Vi har blitt fortalt at denne mannen hadde et dårlig kosthold og spiste mye godteri. Kan tilstanden knyttes til godteriinntak?, undrer kardiologen Elazer R. Edelman.

Noen uker før dødsfallet hadde mannen gått over fra å fråtse i Twizzlers med fruktsmak til Twizzlers med smak av svart lakris. Ifølge legene er problemet syren glycyrrhizin, som finnes i nettopp svart lakris.

Syren kan føre til et farlig lavt nivå av det livsviktige mineralet kalium, en tilstand kjent som hypokalemi. Dette kan blant annet føre til livstruende forstyrrelser i hjerterytmen.

– Etter nærmere undersøkelser viser det seg at det nylige byttet til lakris-godteri forårsaket mannens hypokalemi, konkluderer legen Andrew Lundquist.

50 gram er nok

Den amerikanske helseetaten Food and Drug Administration advarer om at et daglig inntak på 50 gram svart lakris er nok til å skape endringer i hjerterytmen, særlig for de over 40 år.

– Det er mer enn bare lakrisstenger. Det kan være jelly beans, lakris-te og en rekke ting man får kjøpt reseptfritt. Til og med noen typer øl, som belgiske øl, vil inneholde glycyrrhizin, sier kardiologen Robert Eckel til AP News.

Mens legene understreker viktigheten av å begrense lakrisinntaket, var mannen fra Massachusetts et ekstremt tilfelle.

– Alle våre produkter kan trygt spises og utarbeidet i samsvar med myndighetens reguleringer, sier en talsperson for Twizzlers. Han legger til at all mat, inkludert godteri, bør nytes med måte.