Finske sporhunder lukter seg frem til koronaviruset

Flyplassen i Helsinki har nylig ansatt fire sporhunder. Forskere håper hundene vil fungere som en rask, billig og effektiv koronatest.

Hundene kan identifisere koronaviruset på ti sekunder, og hele virustesten tar under ett minutt fra start til slutt, ifølge Anna Hielm-Björkman. Hun er ansatt ved Universitetet i Helsinki, som har ansvar for det statlig finansierte prøveprosjektet.

– Det er veldig lovende, sier forskeren til The Guardian.

Bjeffing er dårlig nytt

Dersom prosjektet er vellykket, vil man kunne bruke hunder for å avsløre koronasmitte på blant annet sykehus, pleiehjem og idretts- og kulturarrangementer.

Hundene kommer ikke i direkte kontakt med de som tester seg for viruset. De reisende på flyplassen får tilbud om å delta, noe man gjør ved å vaske seg med en serviett, som deretter plasseres i et glass. Hundene begynner deretter å sniffe på glasset, og resultatet vil være klart i løpet av kort tid.

Hunden Miina snuser etter viruset. Foto: Attila Cser/REUTERS

Om hundene får ferten av viruset, vil de markere dette ved å bjeffe eller legge seg ned på gulvet. Passasjerene anbefales deretter å ta en normal koronatest for å bekrefte hundenes funn.

Svært treffsikkert

Prøveprosjektet har så langt gitt svært lovende resultat. Hundene har klart å identifisere viruset i nærmere 100 prosent av tilfellene, selv hos smittede som er flere dager unna å vise symptomer.

– Når det kommer til koronatesting er hunder det beste vi kan ha. De er veldig billige å trene, testen tar nøyaktig ett minutt og testen er veldig lite invaderende, sier Hielm-Bjorkman til CNBC.



Forskere er enda ikke klar over hvordan hundene klarer å lukte seg frem til viruset. I sommer slo franske forskere fast at personer som har koronaviruset avgir en annen lukt enn personer som ikke er smittet, og at hunder kan lukte forskjellen.

Flere land arbeider med lignende hundeprosjekt, deriblant Frankrike, Tyskland og Storbritannia. Finland er derimot det første landet hvor hunder aktivt brukes til virustesting.