Her oppdager Mourinho at noe er veldig galt

Shkendija-Tottenham 1-3

Se høydepunkter fra kampen over.

Tottenham vant til slutt greit 3-1 borte mot makedonske Shkendija i 3. kvalifiseringsrunde til Europaligaen, men motstanderne kan ha prøvd seg på et lite skittent triks.

Gjestene fra London oppdaget nemlig at makedonerne hadde utstyrt hver side av banen med for små mål. Om det var bevisst eller bare en glipp fra banemannskapet vites foreløpig ikke.

Mourinho kalte episoden morsom og virket ikke å være opprørt etter kampen, men så vant de da også.

Så det umiddelbart

Den potensielle skandalen ble oppdaget av veteranen Joe Hart. Han har stått mellom stengene før, selv om det var første gang for Tottenham.

SEIER: Heung-min Son, José Mourinho og Joe Hart etter møtet med Shkendija. Foto: Ognen Teofilovski

– Keeperen min fortalte meg at målet var for lite. Keeperne bruker all deres tid mellom stengene, så de vet. Jeg er ikke en målvakt, men jeg har kunnet fotball siden jeg var et barn, og jeg vet når jeg står der og slår ut armene hva distansen skal være. Jeg følte umiddelbart at noe var galt, sier Mourinho.

Mourinho ble observert gående frem og tilbake på banen og så på målene. Han fikk også UEFAs kampdelegat til å komme og undersøke målet.

– Det var fem centimeter for lite. Vi spurte om å få mål med den riktige størrelsen.

Mourinho tok også bildebevis. Det la han ut på sin Instagram-konto med teksten:

– Jeg trodde jeg hadde vokst, men så innså jeg at målet var fem centimeter for lavt, skriver han.

Vant greit

Mål i riktig størrelse kom på plass, og når kampen kom i gang traff de innenfor stengene tre ganger.

Erik Lamela brukte bare fem minutter på å gi Spurs ledelsen, men litt nerver ble det for Premier League-gigantene da Valmir Nafiu utlignet med en nydelig scoring fra 25 meter ti minutter ut i den andre omgangen.

Heung-min Son og Harry Kane viser imidlertid at den strålende formen fra 5-2-seieren over Southampton i helgen, da Son scoret fire mål på pasninger fra Harry Kane ikke var noen tilfeldighet.

Koreaneren sørget for 2-1 før han serverte Kane til 3-1.

I siste hinder før Europaligaen møter Tottenham Maccabi Haifa på hjemmebane.