Krever landslagsplass for Hauge etter Milan-show

Se Hauge herje med Milan-profiler i Sportsnyhetene øverst.

Mandag presenterer Norges landslagssjef Lars Lagerbäck troppen til EM-kvalifiseringsplayoff-kampen mot Serbia på Ullevaal 8. oktober.

Der må Bodø/Glimt-kometen Jens Petter Hauge være med, mener TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

Mathisen markerte sin misnøye med Lars Lagerbäcks valg da han ikke tok ut Hauge sist, men er nå enda mer bombastisk:

– Jens Petter Hauge hører hjemme i A-landslagstroppen. Slik han har prestert denne sesongen er han mer enn god nok.

STUSSET: Jesper Mathisen mente Jens Petter Hauge burde vært med i forrige landslagstropp. Foto: Vidar Ruud

Bakteppet er Hauges fantastiske oppvisning mot Milan på San Siro. Et heroisk Bodø/Glimt var gode, til tross for at det ble tap 2-3, men aller best var Jens Petter Hauge.

– Etter Milan-kampen har egentlig ikke Lagerbäck noe valg inn mot neste samling, sier Mathisen.

Ros fra Milan-trener

Hauge gjorde et strålende forarbeid til Kasper Junkers 1-0-mål, stod selv for 2-3-reduseringen med et kanonskudd. Det var også han som spilte opp Ulrik Saltnes da han fikk en enorm mulighet til å sørge for ekstraomganger på overtid.

– Han var fantastisk, og han viser at han hører hjemme på et helt annet nivå enn i Eliteserien. Han har vært ekstremt stabil og god hjemme i Norge, men å prestere slik mot Milan er hans store gjennombrudd, sier Mathisen.

Milans trener, Stefano Pioli, virker også å være enig i at ettertraktede Hauge er klar for et nytt steg.

– Vi har sett ham på forhånd, og vi visste at han var veldig god til å komme inn i banen mellom linjene og sikte på sin mann på flanken. Han er en spiller på europeisk nivå, sier Milan-trener Stefano Pioli.

Fortsetter å ta steg

Forrige gang Lagerbäck tok ut en landslagstropp var Hauges lagkamerat Patrick Berg med. Da ble det, blant annet av Mathisen, stilt spørsmål ved hvorfor Hauge istedet «bare» var på U21-landslaget.

HAR FÅTT LITT Å TENKE PÅ: Landslagssjef Lars Lagerbäck. Foto: Paul Mcerlane

Den gang forklarte Lagerbäck at det hadde blitt vanskelig for Hauge å få spilletid på den kommende samlingen.

– Han får sjansen til å vise seg frem mot et mindre sterkt lag og et mer sterkt U21-landslaget, så får vi se hvordan han klarer seg og hvordan utviklingen videre blir, sa svensken.

Glimt-vingen spilte 45 minutter i 6-0-seieren over Gibraltar og hele kampen i 0-2-tapet for Nederland i den landslagspausen.

Siden da har 20-åringen fortsatt å vise seg frem i Eliteserien, der han nå står med 14 mål og sju assist på 17 kamper. Han har også scoret tre mål på tre kamper i Europaliga-kvalifiseringen.