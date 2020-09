Tour-rivalene villige til å ofre seg for hverandre

Søndag: Se herrenes landeveisritt fra kl. 09.25

Glem spektakulære Hollywood-manus og det ypperste av britisk påskekrim. Selv Hercule Poirot lurer på hva som egentlig skjedde på den nest siste etappen i Tour de France 2020. Duellen mellom Primoz Roglic (30) og Tadej Pogacar (22) var idrett på sitt vakreste og mest brutale.

– Hadde vært et eventyr

Unggutten Pogacar stakk av med den gule trøya og halve kongeriket foran nesen på landsmannen Roglic. Han fikk også med seg ungdomstrøye og klatretrøye på kjøpet. I dag skal de to rivalene sykle sammen for Slovenia i VM. Og hvem vet; kanskje Pogacar hjelper Roglic til VM-triumf som et plaster på Tour-såret?

– Det hadde vært et eventyr, men det er tøff konkurranse i dag. Det er litt annerledes enn i Tour de France, men vi kan kjempe om regnbuetrøya (VM-trøyen), sier Pogacar til TV 2.

Han har trent lett i Monaco siden Tour de France-avslutningen i Paris. Torsdag var Pogacar på plass i Italia, nærmere bestemt i den avdøde sykkelpiraten Marco Pantanis hjemby Cesenatico.

Fredag ble løypen besiktiget. Lørdag holdt Pogacar beina varme før søndagens manndomsprøve: 5000 høydemeter fordelt på 258,2 kilometer.

Det er et terreng det ville vært utenkelig å drømme om slovensk gull for bare noen år siden. Andrej Hauptmans bronsemedalje fra Lisboa-VM i 2001 er Slovenias beste resultat, men det kom i en langt mindre krevende løype. Nå har bronsemedaljøren fra 2001 plukket ut seks mann som skal hjelpe Roglic og Pogacar å komme først inn på racerbanen Autodromo Enzo e Dino Ferrari.

Belgisk favoritt

Pogacar og Roglic er villige til å ofre egne sjanser for at den andre skal lykkes.

– Selvsagt. Vi må gjøre det beste for laget, forteller Roglic.

– Det blir ingen problemer i dag. Vi har et godt lag og jobber godt sammen, legger Pogacar til.

Men hva hvis duoen river seg løs fra feltet og skal spurte om seieren på racerbanen? Hvem vinner den spurten?

– Noen ganger Tadej, noen ganger meg, smiler Roglic.

– Forhåpentlig skjer det i dag, men det er mange sterke ryttere her. Vi må gjøre vårt beste, svarer han ukontroversielt.

Blant bookmakerne er Wout van Aert (Belgia) den største favoritten fulgt av Julian Alaphilippe (Frankrike), Jakob Fuglsang (Danmark), Pogacar, unggutten Marc Hirschi (Sveits) samt Roglic.

Jumbo-Visma-kapteinen tror de tøffeste utfordrerne kommer fra laget han sykler for til daglig. Van Aert, Tom Dumoulin, George Bennett og Sepp Kuss har alle vist god form etter koronapausen.

– De var sterke i Touren, roser han.