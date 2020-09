John Arne Riises 40-årsdag: – Fornøyd med at Marit Bjørgen ikke så rævva mi

Torsdag 24.september fylte tidligere fotballspiller John Arne Riise 40 år. Han tilbrakte ettermiddagen med å delta på «Team Ragde Challenge», et rulleskirenn som gikk fra Sørkedalen til Tryvannstårnet i Oslo.

– Jeg elsker å utfordre meg selv. Det er en personlig test å gå her og nå har jeg trent med de som gikk her fra før av og jeg synes det er gøy å pushe grenser. Jeg holdt på å kaste opp flere ganger oppover der, men jeg fullførte og er storfornøyd, forteller Riise etter målgang.

Rennet gikk over 11,5 kilometer og hadde målgang på Tryvannstårnet. Riise rullet inn over mållinja på tiden 51:55.40. Hans store mål for løpet var å ikke bli tatt igjen av ingen ringere enn Therese Johaug og Marit Bjørgen.

– Therese tok meg de siste 50 meterne og det irriterte meg, fordi jeg hørte ned i bakken at «nå kommer Therese bak deg» og da hadde ikke jeg sjans. Men jeg klarte å holde Marit bak meg. Hun så ikke rævva mi, og det er jeg fornøyd med.

Etter målgang fikk den tidligere Liverpool-spilleren kake før han satte kursen hjem til familien.

– Nå fikk jeg kake og det er veldig hyggelig, fordi det er ikke alle som feirer 40 årsdagen sin med å gå opp til Tryvannstårnet. Jeg føler jeg fortjente en kake for det.

– En vellykket 40 årsdag og nå skal jeg hjem til familien og det ender enda mer vellykka. Og så skal jeg ha en kosekveld med gutta i løpet av helgen.

– Og kaken?

– Den skal jeg spise i bilen, ler Riise.