Forskere har gravd frem fryktinngytende rovdyr

Til tross for at det er et dyr som levde i sjøen som forskerne har gravd frem, fant utgravningen sted på et svært tørt sted: Verdens tørreste ørken, Atacamaørkenen i Chile, skriver Reuters.

Før lå nemlig dette området under vann.

Funnet ble gjort i Atacamaørkenen, som er verdens tørreste ørken. Foto: Mauricio Castro/Reuters

Levningene, som forskerne ifølge Maritime Herald begynte å arbeide med etter å ha funnet deler av en finne i 2017, tilhører en gigant som regjerte i havet for om lag 160 millioner år siden; en pliosaurus.

Utgravningen begynte etter et funn av en finne i 2017. Foto: Mauricio Castro/Reuters

Pliosauruser, enorme reptiler som blant annet levde på andre fisk og dyr, hadde ifølge forskere ved University of Chile et mer kraftfullt bitt enn den velkjente Tyrannosaurus rex.

Kanskje ikke så rart, med tanke på størrelsen til de forhistoriske skapningene.

Ifølge Naturhistorisk Museum ble pliosauruser opp til 13 meter lange.

Til sammenlikning anslås den aller største hvithaien som har blitt fanget på kamera, «Deep Blue», å være rundt seks meter lang, skriver National Geographic.

Hodeskallen til dyret som de chilenske forskerne har funnet er om lag én meter lang, med tenner som er åtte til ti centimeter lange.

Studien er publisert i Journal of South American Earth Sciences.

Funn i Norge

Fossilene i Chile er de nest eldste som er registrert funnet av denne arten på den sørlige halvkule, men også på den nordlige halvkule er det gjort funn av det gigantiske sjødyret.

Blant annet er det gjort to utgravninger i Norge, nærmere bestemt på Svalbard.

Et funn av en finne i 2017 ledet frem til utgravningen i Chile. Foto: Mauricio Castro/Reuters/NTB

I 2007 ble en pliosaur hentet fra Svalbard, mens en enda større ble hentet i 2008.

Den siste pliosauren som ble gravd ut skal ha veid rundt 45 tonn, skrev Forskning.no om funnet i 2009.

– Øglas anatomi, fysiologi og jaktstrategi gjør at den framstår som det ultimate rovdyr - det farligste dyret som noen gang har patruljert verdens hav, het det i en pressemelding fra Naturhistorisk museum ved Universitetet i Oslo den gang.