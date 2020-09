Film nummer to om de to karene som bor i en tunnel er blitt enda morsommere og rarere enn den første, og har musikk-karameller på rekke og rad.

Hallo! Hallo! Hvordan står det til? Bare bra!

Faktisk skikkelig bra, etter halvannen times galskap med Knutsen og Ludvigsen, Grevlingen, Konduktøren, Det store Dyret og selveste Kaptein Knutsen.

«Knutsen & Ludvigsen 2» er rett og slett et deilig psykedelisk eventyr for hele familien.

En ellevill leteaksjon

«Knutsen & Ludvigsen 2 - Det Store Dyret» Foto: Norsk Filmdistribusjon / Tordenfilm

I film nummer to treffer vi igjen kompisene Knutsen og Ludvigsen som fremdeles bor i en tunnel, med en grevling i taket.

Men når de blir kastet ut av tunnelen av Konduktøren, reiser de på jakt etter den tøffe bestefaren, Kaptein Knutsen. Leteaksjonen tar dem rundt både inne i tunnelen og til de villeste steder, med noen skurker som lurer i bakgrunnen og noen gode hjelpere i bakhånd.

Mer om filmen trenger ikke å sies, det viktigste er at vi går inn i Øystein Dolmen (som også har manus) og Gustav Lorentzen sitt snurrige, absurde og hysteriske univers.

Der kommer det en ku i tunnelen

På et tidspunkt spiser Knutsen og Ludvigsen lakrisbåter kjøpt på Martn'an i 1985. De blir så høye på sukker at de ser at «der kommer det en ku i tunnelen, sammen med en liten bikkje», og stiller seg spørsmålene: «Hva gjør de to her så sent på kvelden? Hvorfor er de sammen tro?»

Det samme burde kanskje jeg lure på, men i dette universet kjøper jeg alt. Det er crazy sanger som er bundet sammen av en like crazy historie og alt og ingenting henger på greip.

«Knutsen & Ludvigsen 2 - Det Store Dyret» Foto: Norsk Filmdistribusjon / Tordenfilm

To elskelige karer

Det viktigste her er at Knutsen og Ludvigsen er to skikkelig elskelige figurer, levendegjort av nydelig animasjon og perfekte stemmer fra Hermann Sabado og John Brungot, som begge for øvrig også synger bra.

Knutsen og Ludvigsen er levende, og vi blir umiddelbart glad i dem og heier på dem. Og selv om historien er enn så absurd, så er den både morsom og spennende og aldri kjedelig, med godbiter til både voksne og barn.

Anne Grete Preus har stemmen til Gudrun, mens Heidi Goldman er Konduktøren Foto: Norsk Filmdistribusjon / Tordenfilm

Her er det ingen som danser som en snegle, for filmen fyker av gårde i en forrykende fart. Samtidig har den akkurat de få hvilepunktene man trenger som publikum, før den raser videre.

All nostalgien fører til kribleri som sprer seg i fra magen mmm....

«Knutsen & Ludvigsen 2 - Det Store Dyret» er fantasifull, barnslig og barnlig. Juba Juba!

Terningkast 5