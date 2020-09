Hauge herjet for heroiske Glimt - rystet Milan

AC Milan-Bodø/Glimt 3-2

Se Jens Petter Hauge-show og Ulrik Saltnes utrolige mulighet til å fikse ekstraomganger øverst.

Det ble ikke et nytt norsk mirakel på San Siro, men Bodø/Glimt kan være stolte av prestasjonen de leverte da de tapte 2-3 for den tradisjonsrike storklubben AC Milan.

For først ble Milan rystet av Zlatan Ibrahimovics positive korona-prøve, så ble de rystet av et offensivt Bodø/Glimt og en leken Jens Petter Hauge.

De suverene Eliteserie-lederne var uredde, tøffe og spilte fotball på egne premisser. I perioder ble de presset bakover av de høyt gasjerte Milan-stjernene, men i andre perioder var de fullt på høyde og vel så det – spesielt i åpningen og avslutningen av kampen.

Enorm sjanse

Laget hadde flere gode muligheter til å utligne til 3-3 den siste halvtimen, uten å få uttelling. På overtid fikk Ulrik Saltnes en vanvittig sjanse, etter strålende forarbeid av Jens Petter Hauge, men ryggsekken ble for tung å bære og skuddet gikk over.

– Å sitte igjen med tårer i øynene og klump i magen fordi jeg ikke var dyktig nok når det gjaldt som mest på San Siro er en vanvittig opplevelse. Men det å ha oppleve den enorme støtten fra 100% av alle de som bryr seg, er enda mer vanvittig, skriver Saltnes på Twitter etterpå.

– Jeg ble aldri helten fra San Siro, jeg ble noe mye bedre. Tusen takk.

Glimt-trener Kjetil Knutsen sier på pressekonferansen vist på Avisa Nordlands direktestrøm at de vil støtte klappe Saltnes på skulderen etter bommen.

– Han tenker helt sikkert på den i natt, men vi står sammen når vi vinner, og når vi taper. Slik er livet, sier en tross alt fornøyd Knutsen etter kampen.

– Jeg er stolt, men skuffet. Vi kan virkelig reise hjem med hevet hode. Den siste halvtimen er vi virkelig på et høyt nivå.

IMPONERTE: Ulrik Saltnes, Jens Petter Hauge, Kasper Junker og Sondre Brunstad Fet. Foto: Daniele Mascolo

Hauge-show

Jens Petter Hauge viste særlig hvorfor han er en uhyre ettertraktet mann, også blant klubber Milan møter til vanlig i Serie A.

– Han er fantastisk i kveld, og han viser at han hører hjemme på et helt annet nivå enn i Eliteserien. Han har vært ekstremt stabil og god hjemme i Norge, men å prestere slik mot Milan er hans store gjennombrudd, sier Mathisen.

Han tror det ikke er lenge før Glimts juvel finner en klubb som er mer passende enn Cercle Brugge, som han sa nei til tidligere i år.

Først gjorde Hauge et glimrende forarbeid til 1-0-målet, før han i andreomgang stod for reduseringen til 2-3 med et kanonskudd. Det i tillegg til den målgivende han kunne ha notert seg for på overtid.

Hauge brukte Franck Kessie som en rundingsbøye da Bodø/Glimt sjokkerte Milan og tok ledelsen etter 14 minutters spill. Han la inn til Kasper Junker som fikk æren av å avslutte angrepet, et angrep som minnet mye om akkurat det Glimt har vist i serien her på berget. Gode bevegelser, raske pasninger og en strålende friløping i feltet av Junker.

Slo tilbake umiddelbart

Ledelsen varte bare i 106 sekunder før Hakan Calhanoglu dundret inn utligningen.

Frem til da hadde kampen vært helt jevnspilt, men etter 1-1-scoringen tok Milan fullstendig over kampen, og Milans første målscorer skulle vise seg å bli den store forskjellen på lagene.

18 år gamle Lorenzo Colombo, som erstattet en korona-smittet Zlatan Ibrahimovic, fikk æren av å sende Milan foran i sin første kamp fra start for Rossoneri. Colombo var på enden av et strålende angrep der Theo Hernandez' innlegg ble flikket videre av Calhanoglu.

Over i andre omgang satte Calhanoglu sitt andre da en innøvd cornervariant førte til at tyrkeren stod alene på 14 meter og kunne prikke inn 3-1.

Det så ut som Milan hadde full kontroll, men plutselig var Hauge der igjen. Han tok med seg ballen forbi Ismael Bennacer og dundret til inn bak en sjanseløs Gianluigi Donnarumma.

Glimt førte kampen

Da forandret kampen karakter.

Glimt fortsatte å presse og stresse Milan-spillerne utover i kampene, og både Philip Zinckernagel og Ulrik Saltnes hadde gode muligheter inne i Milans boks, uten at det ga uttelling.

Gjestene stod høyt, noe som også ga kontringsmuligheter for vertene. Samu Castillejo kom alene med Nurit Haikin i Glimt-målet og chippet over sisteskansen, men en oppofrende Brede Moe fikk stoppet ballen på streken og holdt liv i Europa-drømmen.

Men det var de norske som var nærmest et nytt mål.

Ola Solbakken fikk en god mulighet etter å ha blitt spilt gjennom av Hauge, men avslutningen gikk utenfor. Ulrik Saltnes hadde også en heading som ble stoppet av Donnarumma fem minutter før slutt, før han fikk alle sjansers mor på overtid.

– Glimt og Kjetil Knutsen spiller den samme type fotballen i Milano som det de har gjort i Eliteserien. Om de møter Milan eller Mjøndalen har ingenting å si. I 1. omgang ble de hardt presset, men 2. omgangen er utrolig imponerende, sier Mathisen.

Når den avslutningen gikk utenfor blir det Milan som møter Rio Ave i siste kvalikrunde. Portugiserne slo ut Besiktas på straffekonkurranse tidligere torsdag.