Røde Konradsen sendte Rosenborg videre

Rosenborg-Alanyaspor 1-0

Rosenborg er videre til playoff i Europaligaen etter å ha slått tyrkiske Alanyaspor 1-0 etter en scoring av Anders Konradsen.

Samme mann ble utvist kort tid etter å ha scoret, men i et intenst drama holdt trønderne unna og kunne juble for avansement. I Europaliga-playoffen venter nederlandske PSV Eindhoven.

RBK møtte PSV i Europaliga-gruppespillet forrige sesong. Det endte med 1-4-tap på Lerkendal, og 1-1 på Philips Stadion i Eindhoven. Denne gangen blir det bare én kamp, og det skal spilles på Lerkendal.

– Det blir en fin utfordring for oss. Vi takker for alle kamper vi får på høyest mulig nivå. Det er det som gjør et lag, vi får utfordringer og får løfte oss som gruppe. Det er viktig. I og med at vi spiller hjemme på Lerkendal har vi gode muligheter, sier trener Åge Hareide på pressekonferansen etter kampen.

– Veldig viktig

Etter en førsteomgang for glemmeboken, var det Rosenborg som startet best i den andre.

Tore Reginiussen var nær ved å stange trønderne i føringen etter 58 minutter, og det var så visst et varsel om at noe var i emning.

Bare minuttet senere kunne Rosenborg-juble, da Anders Konradsen satte inn 1-0 på Lerkendal.

Carlo Holse slo et frispark inn i boksen, der Fatih Aksoy serverte Konradsen med en håpløs klarering og ga Konradsen en enkel jobb med å sette inn ledermålet.

– Ballen datt ned perfekt, jeg rakk ikke å tenke så mye. Det var deilig å se den gå inn, veldig viktig, sier Konradsen på pressekonferansen etter kampen.

UTVIST: Anders Konradsen blir sendt i dusjen etter å ha fått sitt andre gule kort for kvelden. Foto: Ole Martin Wold / NTB

– Dårlig av dommeren

Jubelen ble kortvarig for Konradsens del. Sju minutter etter å ha sendt Rosenborg i ledelsen pådro han seg sitt andre gule kort for kampen.

Kortet dommer Kristo Tohver fra Estland delte ut var av det strenge slaget.

– Det oppleves veldig strengt med en gang. Jeg laget vel to frispark i løpet av kampen, og fikk to gule kort. På det første falt han lett. Det var samme mann begge ganger. Kynisk og fint av ham, smårustent av meg og dårlig av dommeren. Det er oppsummeringen fra meg på det, sier Konradsen.

Med Rosenborg nede i ti mann tok Alanyaspor fullstendig over.

Åge Hareide svarte med å ta ut Samuel Adegbenro og sette inn Edvard Tagseth, og ti minutter senere kom det nok et defensivt bytte da Erlend Dahl Reitan erstattet Carlo Holse.

Gjestene fra Tyrkia spilte seg til noen gode sjanser i jakten på scoring, men gangene André Hansen ikke fikk hanskene på ballen gikk den utenfor.

På overtid ble også Alanyaspor-innbytter Khouma Babacar utvist, og til slutt kunne RBK juble for 1-0-seier.

I neste runde venter nederlandske PSV Eindhoven, som slo slovenske Mura 5-1 torsdag.