Dorthe Skappel i intervju med Mads Hansen: – Trodde du var en arrogant jævel

I denne ukens sending av God kveld Norge, møter Dorthe Skappel programleder Mads Hansen for et intervju.

De møtes ved skolen der Hansen vokste opp utenfor Drammen, og Skappel får bli med inn i barndomshjemmet til den tidligere fotballspilleren.

Mener det må være takhøyde for kritikk

Denne uken debuterte Mads Hansen som programleder for «Farmen» på TV 2. Men mest kjent er han for å skape store overskrifter med sitt kritiske blikk på bloggere og influensere.

Under intervjuet blir det en noe opphetet situasjon, da Skappel stopper opp for å spørre Hansen om hvorfor han tok på seg denne «rollen».

– Hvorfor ble du så opptatt av å være en vokter over rettferdighet og urettferdighet?

– Jeg er ikke noe vokter, jeg mener at det er mine meninger, svarer Hansen, og legger til;

– Det som har blitt så spesielt er at jeg har så mange følgere. Det er det sammen som at noen deler på sin egen profil, men jeg har fått så stor kanal. Jeg syns det er for lite takhøyde, jeg mener det må kunne gå an å ta kritikken og mene noe om den. Også må de gjerne kritisere meg tilbake, sier Hansen.

– Når blir du såret da?

– Jeg kunne blitt det hvis noen går på familien min, den holder jeg privat av en grunn. Det hadde gjort vondt, men alt jeg sier og gjør i det offentlige tåler jeg at noen sier noe om. Og det står jeg for og, forteller han.

– Men det er en vanskelig problematikk. Det er fine folk som gjør dumme ting.

– Enig, jeg kan synes at Sophie Elise er en kul dame, men legger ut masse jeg er uenig. Såpass takhøyde må det være. At man må kunne kritisere hva noen sier og gjør uten at man skal hate hverandre, hevder Hansen.

Ble overrasket over Hansen

Under intervjuet innrømmer Skappel at hun var kritisk til Hansen før de møttes.

– Jeg hadde en forutinntatt holdning til deg før jeg møtte deg og tenkte; «sikkert en arrogant jævel». Du er jo ikke det.

– Det er jeg ikke. Du er fortsatt uenig i masse av det jeg gjør. Enig og uenig, svarer Hansen.

Skappel forteller at hun er enig i mye av det Hansen står for, men uenig i måter det blir gjort på.

Hansen vil ikke ha på seg at han er noen «vaktbikkje» for influensere.

– Det er misforstått at jeg tar den rollen . Det er mine meninger og jeg står for de. Hva er forskjellen på at jeg mener det eller noen andre?

– Men du har fått flere følgere av å sparke litt.

– Jeg slår hardere fordi jeg har den rollen, avslutter Hansen.

Se hele innslaget med Mads Hansen i God kveld Norge øverst i saken.