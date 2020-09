Ruud rundspilte nummer 15 i verden

Den norske grusspesialisten vant enkelt 6-3, 6-3 etter en avslutning en maktdemonstrasjon verdig.

Ruud brøt inn det siste og nødvendige gamet.

– Han rundspilte og herjet med Fognini. Ruud er en av de store formspillerne i verden, sier Eurosport-kommentator Sverre Krogh Sundbø.

– Jeg er veldig fornøyd, selvsagt. Fognini er en vanskelig og utfordrende motstander. Han kan spille noe av den beste tennisen i verden når han er på. Andre dager er han kanskje ikke helt der. Da gjør han kanskje litt feil, sier Ruud til arrangøren etter kampen.

SKUFFET: Fabio Fognini i møtet med Casper Ruud. Foto: Cathrin Mueller

Gammel kjenning

Han var klar på at han hadde en plan om å legge press på italieneren, gjennom ferdigheter han har utviklet i koronaperioden.

– Det har vært en god grussesong. Vi fikk gjort en god jobb i perioden da det ikke var kamper. Vi var heldige med at koronasituasjonen ikke var så ille, så vi kunne trene hver dag. Jeg føler at jeg beveger meg bra, slår bra og kan spille ballene som gir konkurrenten trøbbel.

I kvartfinalen venter Ugo Humbert som har slått turneringens førsteseedede Daniil Medvedev og Jiri Vesely i sin vei dit.

Ruud tapte for Humbert i en turnering i Auckland tidligere i år.

– Det er en av de beste kampene jeg har spilt i år, selv om jeg tapte i tre sett. Nå er vi kanskje på et underlag som passer meg bedre, men han har spilt veldig bra.

Humbert slo også Fognini forrige uke i Roma.

Det ligger vel 11 millioner kroner i premiepotten i Hamburg.

MØTER RUUD: Ugo Humbert. Her fra kampen mot Jiri Vesely. Foto: Cathrin Mueller

Frustrert Fognini

Ruud brøt Fogninis serve og tok ledelsen 5-3 i første sett. Da reagerte italieneren ved å måke en ball høyt opp på tribunen. Det ga ham en advarsel fra dommeren.

Ruud servet så kort etter hjem førstesettet. 21-åringen var klart best og spilte tennis av høy klasse på grusen i Hamburg. Spesielt var det servene som imponerte. Ruud vant hele 18 poeng på rad underveis i kampen. Det sendte ham opp i 4-0 i sett to. Det ble til 4-3 etter at Fognini våknet opp fra dvalen. Ruud gikk opp i 5-3, og fikk matchball i det neste gamet. Den satte han inn til 6-3-seier.

21-åringen brøt Fogninis serve allerede i første game av andresettet. Da begynte også motstanderens noe vriene humør å vise seg. Fognini har et rykte for å være en humørspiller.

Han er likevel nummer 15 på ATPs verdensranking. Italieneren har vunnet ni ATP-titler (ikke høyere enn Master 1000-nivå) i karrieren. Ruud avanserte til 30.-plassen tirsdag.

Møter japaner i Frankrike

Tidligere torsdag ble det klart at Casper Ruud møter Yuichi Sugita (Japan) i 1. runde i Roland-Garros i tennis.

Det er sesongens store mål for gruseksperten Ruud.

Trekningen ble foretatt i Paris torsdag. 1. runde starter søndag, og den vil fortsette til og med tirsdag. Turneringen avsluttes først 11. oktober.

Sugita er nummer 93 på ATPs verdensranking. Der ligger Ruud på 30.-plassen. Kampdag for Ruud er ikke klar.

I fjorårets Roland-Garros-utgave tapte nordmannen i tredje runde mot Roger Federer. Sveitseren vant med settsifrene 6-3, 6-1, 7-6 (10-8)

Ruud spilte seg nylig fram til semifinalen i en ATP Masters 1000-turnering i Roma. Det tapte han til slutt for verdensener Novak Djokovic.

