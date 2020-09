Kona stengte bankkontoen: Tok ut 70.000 for å kjøpe kokain

GOD KVELD NORGE ( TV 2): Det kommer frem under et intervju hos «Lindmo».

Denne uken kom Christine Koht ut med boken «Christines bok», hvor hun åpner opp om psykisk sykdom, rus og graviditet.

Denne helgen gjester Koht NRK-programmet «Lindmo», med kona Pernille Rygg (57).

Her snakker komikeren ut om tiden som rusavhengig og hvor mye det preget livet hennes.

Skammet seg

I intervjuet forteller Koht at avhengigheten startet i 2005, og at hun ble introdusert for det gjennom noen venner.

– Det var sånn at jeg kunne være oppe i tre døgn, forteller hun til Lindmo.

Hun forteller videre hvor ille avhengigheten var.

– Hvis jeg våknet og ikke hadde kokain, så var det helt jævlig – følte jeg måtte ha det for å eksistere. Dette har jeg skammet meg veldig over.

Kona stengte kontoen

Kona Pernille Rygg måtte etter hvert stenge bankkortene til Koht, men komikeren forteller at hun ikke lot seg stoppe av det.

– Det jeg gjorde som er veldig nedrig da, var at jeg lette og lette og lette etter passet mitt.

Koht forteller at hun gjemte passet i trusa slik at kona ikke skulle se det, og dro til banken og sa «jeg må ha ut 70.000 kroner».

Hun fortalte banken at hun skulle kjøpe kunst med pengene, når pengene var til å kjøpe kokain.