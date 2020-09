Gutt hugget i ansiktet med stor kniv – lettere skadd

Politiet leter etter flere unge gutter etter at en 16 år gammel gutt ble hugget med kniv i ansiktet ved Bogerud T-bane i Oslo torsdag kveld.

Flere personer løp fra stedet da politiet kom, mens gutten ble liggende på bakken.

Gutten er lettere skadd, men har fått et langt og dypt kutt i ansiktet, ifølge politiet. 16-åringen har blitt sendt til legevakt der han får behandling.

Det er ikke sikkert hvor mange som var involvert i hendelsen, men politiet antar at det er rundt 5-6 stykker.

– Vi har et omfattende søk i området her for å prøve å få tak i gjerningspersonene, sier innsatsleder Svend Bjelland.

ÉN PÅGREPET: Innsatsleder S. Bjelland er på stedet. Foto: Aage Aune / TV 2

Èn person er pågrepet og mistenkt i saken. Bjelland sier de har stor tro på at de vil pågripe flere i forbindelse med hendelsen utover kvelden.

Klokken 18:25 fikk politiet flere meldinger om et pågående slagsmål ved T-banestasjonen.

– Meldingene gikk ut på at det skal ha blitt brukt det som liknet på en machete eller en øks, og at det ble hugget mot fornærmede, sier operasjonsleder Vidar Pedersen til TV 2.

Politiet har mottatt flere vitnebeskrivelser om flere typer stikk- og slagvåpen, men vet ikke hva slags våpen som har blitt benyttet. Ingen våpen er beslaglagt torsdag kveld.

MISTENKT: En person er pågrepet etter hendelsen torsdag kveld. Foto: Aage Aune / TV 2

Politiet ber publikum ta kontakt hvis de ser unge gutter løpe rundt i skogen i området, hvis det ser unormalt ut.