Se hvem han roper «ORDER!» til nå

SKAVLAN (TV2): Etter ti år som ordstyrer i det britiske Underhuset har John Bercow (57) gjort seg bemerket for sin oppførsel mot politiker-kollegaene. Det har gått utover huskatten, og sørget for at en lang tradisjon ble brutt.

I ti år har politiker John Bercow observert debatterende og høylytte kolleger fra første rad. Der har han fungert som ordstyrer i et nokså hektisk klima i det såkalte Underhuset, eller House of Commons, i det britiske parlamentet.

Bortsett fra statsminister Boris Johnsen og hans kolleger, er det mange som ikke vil oppleve den høye temperaturen som ofte utspiller seg i et av de to lovgivende kamrene til parlamentet.

Likevel har måten Bercow har utført rollen som «The Speaker» ført til videoer som gir oss andre et godt innblikk i stemningen i Underhuset. Og da er det måten han sier «Order!» på som er spesiell.

Døpte katten Order

I dag er Bercow ferdig som speaker i Underhuset, og har blitt etterfulgt av Labour-politikeren Lindsay Harvey Hoyle.

TWITTER-DÅP: Etter en avstemning på Twitter ble Bercows katt oppkalt etter en klar beskjed. Foto: Grab

Bercow har blitt kjent for sin variasjon i måten han sier «order». Men det er ikke bare overfor politikere at ordren har gjort nytte for seg.

Med Bercows kone og tre barn bodde han i en leilighet i det britiske parlamentet. Også der ble ordren «Order» brukt mye.

– Vi fikk oss en katt, først og fremst for å ta mus som kom inn. Min kone bestemte seg for å gi katten navnet basert på en avstemning på Twitter.

– Og det mest populære navnet ble Order. Så i mange år sa jeg «order» hjemme, men det var ikke til barna. Det var til katten.

Egen stil

I forbindelse med Brexit nådde temperamentet og debattene i Underhuset nye høyder med Bercow som sittende speaker.

Det lengste han var på jobb under Brexit-forhandlingene var fjorten timer uten en eneste pause.

Desto mer viktig er det med en streng speaker. Bercow sier at ansiktsuttrykket du har mens man sier «order», kan ha mye å si for mye debattantenes oppførsel.

– Jeg ser nå tilbake og ser at hvis jeg sa det med en bestemt kraft, eller med et uttrykk i ansiktet som sa skrekk og gru, så hadde nok det en større innvirkning enn hvis jeg sa det på en passiv måte, sier Bercow.

– Så hvis jeg så et medlem som ikke oppførte seg og sa det med stort trykk, så tror jeg medlemmet tok det som en større irettesettelse.

Fikk fiender

Det er en lang tradisjon for at «Speaker of the House» ender opp i House of Lords. Det skjedde ikke med Bercow. Han har vanskelig for å si hvorfor ikke.

– Det er ikke jeg som har svaret på det, men det er riktig at det er en lang tradisjon som ikke ble fulgt i mitt tilfelle.

– Fordi du har fiender?

– Det er mange som ikke liker meg, ja, og mange som misliker måten jeg håndterte Brexit-diskusjonene på, forklarer han.



Han skulle gjerne bidratt med sin lange erfaring, men ligger ikke søvnløs av den grunn.

– Jeg er den lengstsittende «Speaker of the House» noensinne, og kunne selvsagt bidratt med min erfaring, men man må jo bare komme videre i livet. Jeg var utrolig heldig som hadde så mange år i den fantastiske rollen, og jeg gledet meg hver eneste dag jeg stod opp til å gå på jobb. Og det er min definisjon på lykke.

Måtte lære seg 227 nye navn

I det britiske underhuset er det til enhver tid 650 medlemmer. Som erfaren politiker er de fleste medlemmene kjente fjes og navn for Bercow

Året etter at han fikk rollen som speaker, kom det 227 nye medlemmer. Da ble det utfordrende å huske alle, selv for Bercow.

– Det ble produsert en bok med fotografier, navn og partitilknytning på alle de nye medlemmene. Jeg lærte rundt 30 om dagen. Og jeg ble testet av min kone i over en uke, til jeg visste alle navnene, forteller Bercow.