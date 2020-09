Familien til Breonna Taylor: – Nok er nok!

– Jeg er en sint, svar kvinne, var beskjeden fra Breonna Taylors mor under en pressekonferanse fredag. Familien gikk hardt ut mot Kentuckys riksadvokat Daniel Cameron.

Flere møtte opp i sorte munnbind med navn til afroamerikanske borgere som har blitt drept i USA da Breonna Taylors familie holdt pressekonferanse fredag ettermiddag, norsk tid.

Det har vært flere protester i byen Louisville, Kentucky, etter at en domstol bestemte at ingen politimenn blir siktet for drapet på Breonna Taylor (26).

Familiens budskap var tydelig: – Løslat transkripsjonene!

– Vi er her i dag for å kreve at transkripsjonene fra storjuryens prosedyrer løslates, sa bistandsadvokat Ben Crump.

– Jeg er en sint, svart kvinne

Søsteren til Tamika Palmer, Bianca Austin, leste opp en beskjed som moren hadde skrevet, mens hun hadde på seg Breonna Taylors jakke.

I beskjeden sier moren blant annet at hun aldri hadde tro på riksadvokat Daniel Cameron som presenterte tiltalen onsdag.

TILTALEN: Riksadvokat Cameron i Kentucky sier politifolkene handlet i tråd med loven da Taylor ble drept. Foto: Jon Cherry / Getty Images / AFP

– Han hadde makten til å gjøre det rette, og til å starte helbredelsen av byen, men jeg har innsett nå at det vil alltid være oss mot dem, sa Austin på vegne av moren.

Moren sier at dette bekrefter hvorfor hun ikke har tro på rettsystemet, politiet og loven.

– Folk tror nok at jeg er en sint, svart kvinne. Og jeg er en sint, svart kvinne, men ikke for de årsakene dere tror. Jeg er sint fordi våre svarte kvinner fortsetter å dø i hendene på politiets tjenestemenn.

Etter at tiltalen ble kunngjort publiserte Taylors mor Tamika Palmer ut et bilde av datteren på Instagram med en emneknagg der det sto «systemet feilet Breonna».

– Løslat transkripsjonene!

Daniel Cameron er aktor i Breonna Taylor-saken, og forsvarer tiltalen som han leste opp onsdag denne uken.

Familien reagerer på at han ikke nevnte Breonna Taylors navn en eneste gang.

Cameron fikk også mye kritikk under pressekonfernansen.

Advokat Ben Crump ber Cameron offentliggjøre transkripsjonene. Han sier det er avgjørende for å få åpenhet i saken.

– NOK ER NOK: Familiens bistandsadvokat Ben Crump krever at transkripsjonene offentliggjøres. Foto: Darron Cummings / AP

– Hele familien er knust, rasende og forvirret - akkurat som alle oss andre - når det gjelder hva Kentuckys riksadvokat Daniel Cameron presenterte for storjuryen, sier Crump.

Under pressekonferansen sa både familien og borgerrettsadvokaten at Cameron har vist at han ikke er villig til å kjempe på vegne av Taylor.

Fikk millionerstatning

Tidligere i år bekreftet borgermester Greg Fisher at byen Louisville vil betale 12 millioner dollar i erstatning til Tamika Palmer.

Fischer sa også at byen skal gjennomføre en politireform som følge av drapet på 25-åringen.

Familien gikk til sak mot politiet etter drapet.

Tiltalt for grov uaktsomhet

Den tidligere politimannen Brett Hankison er tiltalt for grov uaktsomhet etter drapet på Breonna Taylor (26).

Mange hadde forventet en strengere tiltale, og to av de tre politimennene slapp tiltale overhodet.

En storjury i Kentucky offentliggjorde tiltalen onsdag kveld norsk tid.

Tiltalen gjelder for skudd som Hankinson avfyrte mot flere leiligheter i nabolaget den kvelden, men ikke direkte mot Breonna Taylor eller hennes leilighet.

Skutt åtte ganger

Politiet skjøt Taylor minst åtte ganger under en narkorazzia i leiligheten hennes i Louisville 13. mars. Det ble ikke funnet narkotika.

Hennes samboer, Kevin Walker, var også i leiligheten den kvelden. Walker har innrømmet å ha avfyrt ett skudd fordi han trodde det var et innbrudd.