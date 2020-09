Tom Hagens tre barn i møte med politiet torsdag

Det bekrefter barnas bistandsadvokat, Ståle Kihle, overfor TV 2. Han forteller at det var politiet som tok initiativ til møtet.

Møtet fant sted på Lørenskog lensmannskontor torsdag formiddag.

– Hva handlet møtet om?

– Det ønsker jeg ikke å kommentere nå, sier Kihle, som selv var til stede.

INGEN NYE AVHØR: Barnas bistandsadvokat Ståle Kihle sier til TV 2 at det for hans klienter foreløpig ikke er aktuelt å gå i nye politiavhør. Foto: Jan Helge Rambjør / TV 2

– Betyr dette nå at dine klienter ønsker å gå i nye avhør med politiet?

– Nei, det gjør det ikke. Situasjonen er fortsatt slik den har vært, sier bistandsadvokaten.

Politiinspektør Agnes Beate Hemiø i Øst polidistrikt bekrefter møtet, men ønsker ikke å kommentere dette ytterligere overfor TV 2.

Iskaldt forhold

Anne-Elisabeth Hagen forsvant fra sitt hjem den 31. oktober i 2018. Etter halvannet års etterforskning ble Tom Hagen selv pågrepet, siktet for drap eller medvirkning til drap på sin egen kone.

Han nekter for å ha noe med saken å gjøre. Etter 11 dager i varetekt konkluderte Eidsivating lagmannsrett med at bevisene mot ham ikke var sterke nok. Dermed ble milliardæren løslatt.

Siden pågripelsen har forholdet mellom Hagen-familien og politiet vært iskaldt.

I kjølvannet av pågripelsen har barna, via sin bistandsadvokat, uttalt til TV 2 at de ikke har tillit til etterforskningsledelsen. Barna mener at politiet har hatt tunnelsyn. De har bedt om at nye etterforskere blir satt på saken.

Barna har, som følge av sin oppfatning av etterforskningen, ikke ønsket å gi nye avhør i saken.

– Har bestemt seg

TV 2 har tidligere publisert et brev der en av Hagens døtre tar et generaloppgjør med politiet.

– Mine klienter er ikke redde for sannheten, men sannheten er ikke at Tom Hagen har iscenesatt en kidnapping for å drepe sin ektefelle. De synes det er vanskelig å samarbeide med noen de opplever at har bestemt seg, har bistandsadvokat Ståle Kihle tidligere uttalt.

I juni ble det kjent at heller ikke Tom Hagen ønsker å gjennomføre nye avhør med politiet. Hans forsvarer Svein Holden uttalte da til VG at de ikke kunne se hvordan dette skulle kunne bringe saken videre.

Før dette uttalte politiet til TV 2 at det hadde vært vanskelig å samarbeide med Hagen gjennom store deler av etterforskningen.

Ikke lenge etter uttalelsen avbrøt Tom Hagen gjennomlesingen av et avhør på Kripos i Oslo. Forsvareren mente at milliardæren helse ikke var tilfredsstillende. Politiet gikk ut og kalte Hagen for «litt pjusk».

Torsdag sier Svein Holden til TV 2 at de må ta stilling til spørsmålet dersom det kommer en ny henvendelse fra politiet.

Sist fredag fikk Tom Hagen flytte hjem til huset sitt i Sloraveien 4. Svein Holden uttalte da at han ønsket seg et privatliv.