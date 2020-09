Johaug imponert av Bjørgen (40) i konkurranse-comebacket

Marit Bjørgen var tilbake på startstreken med nummer på brystet i rulleskirennet «Team Ragde Challenge».

Løpet er en del av oppladningen til vintersesongen, der Bjørgen skal gå langløp som Vasaloppet og Marcialonga.

40-åringen fikk litt av en utfordring. 30 sekunder bak henne, i en løype som stort sett gikk oppover, startet Therese Johaug.

Det ble som ventet ikke en utfordring for den regjerende skidronningen. I mål var Johaug 1,5 minutt tidligere ute enn den tidligere skidronningen. Dermed var hun to minutter og to sekunder bedre totalt.

– Jeg tror jeg legger skiene på hyllene, igjen, spøkte Bjørgen like etter målgang.

– Det er godt å kjenne på litt blodsmak og å bruke kroppen. Jeg hadde kanskje forventet det var så langt bak. To minutt bak er innafor.

– Rått

Hun forteller at hun klarte å holde ryggen til Johaug et par minutter da hun kom forbi.

– Det er rått. Det er ikke annet å si. Hun har vært ute av sirkuset i to år. Trening er ferskvare. Selv om hun har gått fort før, skal det legges ned en jobb, sier Johaug til den oppmøtte pressen.

– Jeg syns hun går bra. Jeg er god oppover, og jeg er jo toppidrettsutøver...

– Og jeg er tobarnsmamma, flirer Bjørgen.

– Ja, jeg burde jo slå henne, ler Johaug.

Glad

Hun mener den tidligere lagvenninnen ikke hadde gjort seg bort i et verdenscupløp.

– Marit er rå. Det blir spennende å se henne i langløp i vinter. Hun mener alvor når hun stiller opp på rulleskirenn i Sørkedalen i september.

De to ble også nummer en og to i konkurransen.

– Det var artig at Therese stilte opp. Da får man målt seg litt, smiler Bjørgen.

– Jeg har hatt fremgang siden jeg startet med treningen i mai, så det går fremover. Så har vi noen måneder igjen til Vasaloppet. Det ser jeg frem til. Så får jeg legge ned den jobben jeg klarer med to små.