Ford har fått en etterlengtet opptur i Norge med sin nye Kuga. Tredje generasjon av familie-SUVen selger godt – mye takket være at den nå har kommet i ladbar hybridutgave.

Det betyr solid avgiftskutt og dermed hyggelig pris. Titanium-utgaven starter på 439.000 kroner. Da får du en høyreist bil med god plass og mange praktiske løsninger, som i tillegg kan gå inntil 56 kilometer på strøm.

Det du imidlertid ikke får, er 4x4. Det har Ford droppet på denne utgaven, sannsynligvis mest for å spare plass. Skal du ha Kuga med firehjulstrekk, må du velge den med dieselmotor.

Helt ut i 2020? Nei, absolutt ikke. Tall fra Ford viser nemlig at to av ti Kuga-kunder går for dieselutgaven. Nå har vi sett nærmere på den.

Hva er nytt?

Den var ikke med helt fra starten, men dieselutgaven har kommet til og altså bidratt godt til Kuga-salget. Under panseret her finner vi en velkjent sak, nemlig Fords 2-liters dieselmotor på 190 hestekrefter og 400 Nm. Kreftene sendes ut via en åttetrinns automat, til alle fire hjulene.

Fraværet av hybrid-drivlinjen frigjør også verdifull plass i bagasjerommet. Den ladbare utgaven kan her skilte med 464 liter (1.481 når du legger ned baksetene). I dieselutgaven er bagasjerommet betydelig større, 645 liter. Det vokser til 1.534 liter med baksetene nedfelt.

Drivlinjen gjør at ladbar Kuga kan trekke tilhenger på bare 1.200 kilo. Tallet for dieselutgaven med 4x4 er på 2.100 kilo. Bakkeklaringen øker også med tre centimeter. En annen forskjell er egenvekten: Ned fra 1.769 til 1.660 kilo.

Dette er en av Norges billigste med 4x4

Dette er tredje generasjon Ford Kuga, bilen kom på markedet tidligere i år.

Hva er styrker og svakheter her?

4x4 er naturligvis trumfkortet her. Mange vil ikke ha bil uten (har du først hatt bil med firehjulstrekk, osv...), og for noen er hele poenget med en SUV bedre fremkommelighet, gjennom økt bakkeklaring og 4x4.

Her skal vi ikke rote oss inn i den fort endeløse diskusjonen som starter med "trenger du egentlig firehjulstrekk" – bare nøye oss med å fastslå at det uansett er høyst subjektivt. Hvis DU føler at du trenger firehjulstrekk og i tillegg vil ha Ford Kuga – da er dette altså modellen du må velge.

Dieselmotoren gjør en godkjent jobb. Den er ganske momentsterk og leverer 0-100 km/t på helt godkjente 8,7 sekunder. Det offisielle gjennomsnittsforbruket er oppgitt til 0,59 liter/mil. Det virker også helt realistisk. Vi ligger rundt 0.60 liter/mil underveis i testperioden.

En annen styrke er kjøreegenskapene. Kuga leverer en fin kombinasjon av komfort og presise kjøreegenskaper. Det merkes også at den til å være SUV er ganske lav. Her er det ingen tendenser til krengning, i så måte kunne dette like gjerne vært en vanlig stasjonsvogn. Støydempingen er helt godkjent og sittekomforten god. Det er raust med kopp- og flaskeholdere og andre smårom rundt i bilen.

Skal vi pirke litt, er ikke kvalitetsfølelsen i interiøret imponerende. Det er mye hardplast her og endel løsninger som rett og slett føles litt billige. Det merkes at Ford har spart, noen steder for tydelig.

Praktisk og funksjonelt, men eksklusivt skal vi ikke beskylde dette interiøret for å være...

Hva koster den?

Den ladbare hybridvarianten sparer deg altså for mye avgift. Det gjør ikke dieselversjonen. Det forklarer et prishopp på ganske nøyaktig 80.000 kroner. Testbilen i ST Line kommer på 560.200 kroner. Du kommer unna med 40.000 kroner mindre hvis du i stedet går for Titanium-utgaven.

Hvem er konkurrentene?

Det tynnes ut blant dieselvariantene, også i denne klassen. Men den gamle erkerivalen VW Tiguan holder i alle fall stand. Det er ikke så lenge siden den var en av Norges mest solgte biler, nå lever den en langt mer anonym tilværelse på salgsstatistikkene. Tiguan har nemlig ikke blitt ladbar.

Apropos anonym: I den kategorien finner vi også Nissan X-Trail. Da gjør en bil som Skoda Kodiaq mer utav seg, Skoda er blant merkene som har lykkes med å opprettholde en høy dieselandel de siste årene. Det merkes også på Kodiaq-salget.

En outsider? Renault Koleos får du også med 190-hesters dieselmotor. Startpris på 610.000 kroner gjør at du nok skal være svært spesielt interessert for å i det hele tatt vurdere den.

Høst betyr at det snart er tid for is, snø og glatte veier. Da vil mange ha 4x4.

Vil naboen bli imponert?

Du skal nok ikke vente deg trampeklapp og jubel i nabolaget om du kommer med en ny Kuga. Dette er ikke en bil som gjør veldig mye utav seg, selv om fronten står ganske godt ut. Lyktene er plassert høyt, samtidig som de strekker seg langt bakover. Her får du nesten litt Porsche-assosiasjoner.

Men i likhet med de andre bilene i denne klassen er dette først og fremst et fornuftig kjøp. På det området scorer den til gjengjeld bra.

Hekken er den mest anonyme delen av dette designet, den kunne egentlig kommet fra veldig mange ulike merker.

Broom mener:

Utviklingen i det norske bilmarkedet går fort. Det er ikke lenge siden en bil som dette rett og slett bare skulle ha dieselmotor. Nå begynner det å bli langt mer sært.

Det at Ford likevel har såpass mye diesel i salgsmiksen på Kuga, er interessant. Det viser at mange fortsatt mener dieselmotor er det beste alternativet for dem, naturligvis også godt hjulpet av at du må velge diesel for å få 4x4.

Den ladbare utgaven er en av de beste bilene i sin klasse. Kuga med dieselmotor har mange av de samme styrkene – i tillegg til bedre fremkommelig og trygghet med 4x4. Dessuten får du altså et ganske mye større bagasjerom, det kan komme godt med til familiebruk.

Til gjengjeld mister du muligheten for å gjøre unna det aller meste av småkjøringen elektrisk. Og du kan risikere å ha en bil som om noen år blir oppfattet som mer ukurant enn en ladbar hybrid i bruktmarkedet. Det siste er en usikkerhet som også henger sammen med hva politikerne kan finne på fremover. Akkurat det er det som kjent ikke enkelt å spå så mye om...

Vil du ha dette lille merket på Kugaen din? Da må du enn så lenge velge dieselmotor. Snart kommer den også som bensinhybrid og firehjlulstrekk.

Hva mener eierne?

Vi har 41 anmeldelser av Kuga inne i "Eierne mener" her på Broom? Hva mener de om bilen sin? Klikk her – så får du vite det:

FORD KUGA Modell: 2,O EcoBlue ST-Line AWD automat Motor: 2-liter diesel Effekt: 190 hk / 400 Nm 0-100 km/t: 8,7 sek. Toppfart: 208 km/t Forbruk: 0,61 l/mil Bagasjerom: 645 liter Lengde x bredde x høyde: 462 x 188 x 167 cm Bakkeklaring: 19 cm Vekt: 1.660 kg Hengervekt: 2.100 kg Pris: 560.200 kroner.

Se video av Ford Kuga under: