Fikk hallusinasjoner av pillestoppen

Det hele startet med en uskyldig sovepille-dose i en stressende tid under Eurovision i 2009. Men så eskalerte det til å bli et alvorlig pillemisbruk for artist og låtskriver Alexander Rybak (34).

Medisinene førte til mage- og ryggsmerter, og artisten ble besatt av å finne ut hvordan han kunne bli frisk. Etter legebesøk verden over og hos ulike leger og alternative behandlere, skjønte han til slutt at det var overforbruket av medisiner som måtte ta slutt.

I fjor bestemte Rybak seg for å avslå alle oppdrag og konsentrere seg om nedtrapping på pillebruken. På den tiden brukte han både sovepiller og valium.

Avvenningen resulterte i lite søvn, mareritt og ubehagelige hallusinasjoner.

– Mamma har noen «morsomme» filmklipp hvor jeg sier: «Mamma, kan ikke du fjerne de maurene som kravler på tenna mine?», sier han.

Hintet om problemet

Det langvarige pillemisbruket førte blant annet til medieoppslag knyttet til oppførselen til Rybak. Også de han bodde med ble påvirket av problemene til en syk Rybak.

– Alt det har skjedd på kveldstid, da den siste resten av sovepillen dagen før har gått ut, sier Rybak i helgens Skavlan.

Folk i Rybaks omgangskrets hintet stadig om at Rybak måtte få opp øynene. Også legene advarte artisten. Rybak selv skjønte sent at han hadde et alvorlig avhengighetsproblem.

– Jeg tenkte ikke misbruk og avhengighet. Jeg tenkte at jeg hadde funnet den pillen som gjør meg hel, forteller Rybak.

– Det er ingen andre enn deg selv som kan starte en så vanskelig prosess som å kvitte seg med noe som man tror skal redde deg.

Også parforholdet til 34-åringen ble satt på prøve.

– Det hendte at jeg kom hjem sent fra en lang konsert klokka ti. Det var jo veldig hyggelig å se henne, men jeg ville bare sette på en film og tie. For jeg visste bare hvor irritert person jeg var.

Startet på valium før premiere

Misbruket av sovemedisinene førte til fysiske plager, som fikk Rybak til å dra på det han kaller en turnè til leger rundt om i verden.

FRISK: Rybak holdt på å mislykkes med pilleavvenningen før sommeren i år. Foto: Thomas Andersen / Tv 2

– Jeg begynte å turnere rundt til ulike leger rundt om i Europa, tok gastroskopi og dro til alternative leger. Jeg brukte altfor mye penger på det og ble helt besatt, sier han.

I fjor hadde Rybak premiere på sin egen musikal «Trolle og den magiske fela», og det var store forventninger knyttet til den. Å avvende seg pillene før premieren var uaktuelt. I stedet erstattet han dem med valium.

– Jeg kunne ikke begynne med å både trappe ned og gjøre en kjempebra rolle i musikalen min. Da gjorde jeg noe helt annet og begynte på valium, som for meg virket som sovepiller.

Studier i Chicago og julekonsert

Etter en intens avvenning med profesjonell bistand og med de nærmeste til stede, bor Alexander Rybak nå hos sine foreldre. Han var nær ved å sprekke før sommeren i år, men holdt seg i skinnet som følge av god hjelp.

Nå er det over ti år siden Rybaks navn var på alles lepper på grunn av seieren i Eurovision med «Fairytale». I desember tar Rybak fram fiolinen igjen, med julekonsert i Norge.

Før det står et annet kapittel for tur i USA, med mastergradstudier i Chicago.

– Det sies at det er topp tre beste filmmusikk-skolene i verden, så jeg er så privilegert. Det er så gøy, sier Rybak.

Som mye annet i denne tiden foregår også studiene digitalt. Men Rybak har allerede knyttet gode bekjentskaper på studiet gjennom skjermen.

– Jeg føler at jeg allerede har fått ny familie. Det er online, også kommer mamma i bakgrunnen med rekesmørbrød. Jeg blir litt flau, men enn så lenge har jeg ikke fått kjeft for det.

