Disse elbilene er billigst og dyrest å kjøre

Tidligere i sommer ble elbil nummer 300.000 registrert på norske skilter.

På topplisten over landets mest solgte elbiler finner vi alt fra familie-SUVen Audi e-tron til kompakte VW e-Golf.

Den historiske elbil-bølgen vi opplever i Norge er godt drevet av en villet politikk. Enn så lenge er det hverken moms eller engangsavgift på elbilene.

Naturligvis er også elbilene langt billigere å drifte, sammenlignet med en tilsvarende fossilbil.

Historisk lave priser

Nå har det norske digitale strømselskapet Tibber kartlagt hvor mye strøm en rekke ulike elbiler bruker, basert på deres teknologi for smart lading av elbiler. Det innebærer at man lader når strømmen er på sitt billigste.

Dataene skal være beregnet ut fra reelle energikostnader de siste 12 månedene, og skal inkludere nettleie, energi og avgifter.

– Det er viktig å huske på at ladeprisen varierer. Tallene i undersøkelsen er basert på dette årets strømpriser, som i perioder har vært historisk lave. Selv om det ventes at strømprisen skal opp igjen, vil prisen fortsatt være lav sammenlignet med tidligere år. Da vil også prisen per mil øke, men bilene på listen vil fortsatt være de rimeligste alternativene strøm-messig og besparelsen vil bli tilsvarende større, sier Edgeir Vårdal Aksnes, en av grunnleggerne i Tibber.

I kartleggingen har Tibber oppsummert hva strømforbruket koster deg i kroner og øre per kjørte bil.

Tesla Model S Plaid får over 1.100 hk og klarer over 320 km/t

Kartleggingen til Tibber baseres på smart hjemmelading. Foto: Scanpix

Topp 10: Disse er billigst å kjøre

Øverst på listen over de mest energieffektive elbilene finner vi Hyundai Kona.

Den koster 1,21 kroner å kjøre per mil. Strekningen Oslo – Trondheim, som er rundt 500 kilometer, vil koste cirka 60 kroner én vei i strømutgifter med Hyundai Kona.

Det er ikke mange øre som skiller de ti mest energieffektive bilene. På tiendeplass finner vi Volkswagen e-Golf, som koster 1,27 kroner per mil, kun 6 øre mer enn Hyundai Kona, eller 3 kroner mer på strekningen Oslo - Trondheim.

De 10 mest effektive elbilene: (Forbruk: kWh/100km) Nr: Merke: Modell Forbruk Ladepris (kr/km) Kostnad per mil (kr) 1 Hyundai Kona 16 0,1212 1,21 2 BMW i3 16,3 0,1235 1,24 3 Opel Corsa 16,4 0,1242 1,24 4 Peugeot 208 16,4 0,1242 1,24 5 Renault Zoe 16,5 0,1250 1,25 6 Seat Mii 16,6 0,1257 1.26 7 Skoda Citigo 16,6 0,1257 1,26 8 VW UP! 16,6 0,1257 1,26 9 Fiat 500 16,8 0,1273 1,27 10 VW Golf 16,8 0,,1273 1,27

KILDE: Tibber

Oslo – Trondheim vil koste cirka 60 kroner én vei i strømutgifter med Hyundai Kona electric.

Audi e-tron er dyrest i drift

I tillegg til topp 10-listen over elbilene som koster minst å kjøre per mil, har selskapet også oppsummert de fem elbilene som er dyrest å kjøre.

Her er det Norges mest solgte bil, Audi e-tron, som kommer dårligst ut. Her har Tibber regnet ut at e-tron koster 2,32 kroner per mil.

Jaguar I-Pace og Tesla Model X følger på de to neste plassene.

En avgjørende faktor for strømforbruket på en elbil, er egenvekten på kjøretøyet, noe som også gjenspeiles i på topp 5-listen over bilene som koster mest per mil.

Stor test: Så langt går elbilene egentlig

De fem minst effektive elbilene (Forbruk: kWh/100km) Nr: Merke: Modell: Forbruk Ladepris (kr/km) Kostnad per mil (kr) 1 Audi e-tron 24,3 0,2319 2,32 2 Jaguar I-PACE 24 0,2290 2,29 3 Tesla Model X 23,2 0,2214 2,21 4 Porsche Taycan 22,3 0,2128 2,13 5 Mercedes EQC 21,6 0,2061 2,06

KILDE: Tibber

Porsche Taycan er blant elbilene på markedet som er grådigst på strøm. Men så leverer den også en solid kjøreopplevelse. Se testen her: