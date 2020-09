Passasjertog kolliderte i tre

Onsdag ble deler av Nord-Norge rammet av uvær og kraftig vind, og natt til torsdag meldte politiet om kaotiske forhold i Troms fylke.

Torsdag ble også flere deler av landet rammet av kraftig vind.

Blant annet har et tre blåst over ende over toglinja ved Skarnes torsdag ettermiddag, hvorpå et passasjertog kolliderte med treet.

– Det er skade på kjøreledningen. De har skrudd av strømmen, så vi vurderer nå å evakuere togsettet, sier pressevakt Nina Schage i Vy til Glåmdalen.

En passasjer som var på toget sier til avisen at han ikke opplevde hendelsen som dramatisk.

I Oslo melder brannvesenet at et tre har blåst over en bil i Karl Staffs vei.

Det var ingen personer i bilen da det skjedde.



#Oslo Tre blåst ned over en bil i Karl Staffs vei, ingen personer i bilen, vi er på stedet. — Oslo 110-sentral (@Oslo110sentral) September 24, 2020

Like før klokken 20 melder Oslo 110-sentral at de har fjernet et stort tre som var på vei til å falle over en garasje i Heyerdahls vei.

– Vi har fjernet treet, eier ble fornøyd, skriver de på Twitter.

#Oslo Stort tre på vei til å falle over en garasje i Heyerdahls vei, vi har fjernet treet, eier ble fornøyd. — Oslo 110-sentral (@Oslo110sentral) September 24, 2020

Ved 19-tiden torsdag kveld meldte Sør-Øst politidistrikt at en mann i elektrisk rullestol lå skadet i en skråning.

Mannen, som er i 60-årene, ble tatt hånd om av ambulanse.

Senere opplyser politiet at de sier seg ferdig på stedet, og skriver at de karakteriserer hendelsen som «et trist uhell».

– Et vitne opplyser at det kom noen kraftige vindkast, som delvis kan forklare hendelsen, skriver politiet på Twitter.

Oppsiktsvekkende måling

Torsdag ettermiddag hadde den sterkeste vinden blitt målt i Agder.

– Utenfor Arendal har det vært sterk storm i dag, og det tror jeg ikke det var noen som hadde forutsett, sier Storm-meteorolog Isak Slettebø.

Han forteller at sterk storm over større områder er å regne som ekstremvær i Sør-Norge, men at det nå bare var snakk om én stasjon. Men vanlig kost er det uansett ikke.

– Det er kanskje noe som skjer én gang i året, sier han.

#Agder Politiet får flere meldinger om løse gjenstander og båter som er i ferd med å slite seg i vinden. Politiet ber publikum sikre løse gjenstander og båter — Politiet i Agder (@politiagder) September 24, 2020

Målingen i Agder ble gjort på 28 meter i sekundet, og meteorologen understreker at det ikke bare er i Sør-Norge at dette er å regne som sterk vind.

– Dette er mye til å være i Nord-Norge også. De har hatt mye uvær nå, men det har ikke vært så mye verre enn dette, sier han, og legger til:

– Det er kraftig vær samme hvor du er i landet.

I nord ble vinden til sammenlikning målt til 30 meter i sekundet onsdag.

Stille i vest

Vestlandet har på den annen side sluppet unna den sterke vinden torsdag.

– Helt sør på Vestlandet, i Rogaland, har det vært litt. Men Hordaland og Sogn og Fjordane har nesten ikke hatt vind i dag, sier Slettebø.

Nord for Stad har det vært litt mer, og i Trøndelag var det relativt kraftige kast på starten av dagen.

– Mer vær i vente

Meteorologen forteller at været ikke ser ut til å bedre seg mye med det første.

– Det er mer vær i vente de kommende dagene. Jeg kan ikke se at det roer seg i første omgang, sier han.

Sør-Norge får dog en litt roligere pause fredag.

– Da er det to lavtrykk som ligger på hver sin side av Sør-Norge. Ett går langs kysten av Nord-Norge og ett ligger over kontinentet. Det betyr at Sør-Norge kommer litt billigere fra det, sier Slettebø, og fortsetter:

– Men når det beveger seg nordover, blir det ganske kraftig. Det blir veldig mye nedbør, kanskje mest fra i morgen kveld og på lørdag, spesielt på Østlandet.

Det vil også – igjen – bli en del vind, forteller meteorologen.

– Og den vinden kommer fra motsatt retning i forhold til i dag, den kommer fra nord eller nord-øst. Det er en litt mer uhyggelig vindretning. Den er mer turbulent, og er vind som ofte forårsaker mer skade enn den sør-vestlige, sier han.

REGNVÆR: I Oslo samlet store vannmengder seg i gatene torsdag. Foto: Anine Hallgren/TV 2

Kjøligere

Med vinden som kommer fra nord, synker også temperaturene.

– Det blir kjølig, konstaterer meteorologen.

Uhyggelige vindretning og kjøligere temperaturer er det Østlandet som vil bli hardest rammet av.

– Det er uvanlig. Vanligvis er det Østlandet som slipper unna mens resten av landet får gjennomgå, slik det har vært hittil i september, sier Slettebø.

Snøvarsel

Torsdag gikk Meteorologisk Institutt ut med snøvarsel for høyereliggende strøk.

Meteorologene har sendt ut gult farevarsel for snø i sørlige fjellstrøk og Saltfjellet.

Allerede i løpet av torsdag er det ventet snø på Saltfjellet i Nordland. Fram til torsdag kveld kan det komme opp mot fem centimeter snø som kan legge seg på veien.

Natt til lørdag og første del av lørdag er det ventet snø i høyden i sør-øst. Foto: Meteorologisk Institutt/NTB

Bedre i nord

Parallelt med det som skjer på Østlandet, blir det ganske bra i Nord-Norge, på Vestlandet og i Trøndelag i helgen, ifølge meteorologen.

Også i disse områdene vil det bli noe vind, men stort sett oppholdsvær.

– Det blir litt nedbør i form av regn, snø og sludd i fjellområdene her også, sier han.

Temperaturene stiger

Etter en relativt kjølig helg vil temperaturene stige igjen til uken.

– Det som gjelder for hele landet er at temperaturene går litt ned i helgen, og så går de opp igjen søndag eller mandag, sier meteorologen.

I Sør-Norge vil man komme ned rundt ni grader i lavlandet lørdag, før temperaturene stiger mye søndag og mandag. Da vil kvikksølvet trolig krype dobbelt så høyt opp på gradestokken, og kanskje enda litt høyere.

Dermed er det ikke helt umulig at deler av Sør-Norge får se 20-tallet til uken.

– I Nord-Norge er det tendenser til det samme, men det blir nok ikke like varmt, sier meteorologen.