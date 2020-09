Noa (13) ble brannskadet av sprayboks-eksplosjon – hyller legene etter behandlingen

Hele medie-Norge formidlet historien om Noa Haugstad (13) og advarslene hans mot lek med brannfarlig materiale i sommer.

Dette er historien om guttestreker og hvor galt det kan gå. Samtidig er det fortellingen om hvor heldig man kan være.

Eksplosjon

Onsdag 24. juni hadde Noa og noen kamerater tatt med seg flere spraybokser til et skogholt hjemme på Gol.

Guttene ville se hva som skjedde hvis de prøvde å sette fyr på boksene – en guttestrek mange vil kjenne igjen fra ungdommen. Leken tok likevel en uheldig vending.

En av boksene ble nemlig liggende på bålet uten at noe skjedde.

– Vi sprayet litt ekstra på bålet med mer hårspray, og da sprengte den, sa Noa da TV 2 traff ham på sykehuset i juni.

Både Noa og familie sier det var svært tøffe dager etter at ulykken skjedde. Her fra sykesengen bare kort tid etter. Foto: Privat

– Rakk ikke tenke

Selve eksplosjonen og flammekulen varte bare i et sekund, men skadene ble store.

På videoen kan man såvidt se Noa hoppe vekk, og selv forteller 13-åringen at vennene umiddelbart sprang i skytteltrafikk til elven for å hente vann som de dynket ham med.

– Det jeg gjorde var helt idiotisk. Jeg rakk egentlig ikke å tenke så mye, og jeg løp bare frem og tilbake fordi jeg hadde så vondt. Jeg kastet meg ned og fikk masse vann på meg, sa Noa fra sykesengen.

Gutten fikk ringt pappa Nils Ragnar Flindt Haugstad, og det ble en telefonsamtale faren aldri glemmer.

– Den telefonsamtalen var hjerteskjærende. Noa ringer meg og sier «pappa, du må ikke hate meg! Jeg er så dum, jeg er så dum, jeg er så dum». Han skrek ut at jeg måtte komme og hjelpe ham, og da kjørte jeg selvsagt rett ned, sier Nils.

Dette bildet er tatt på Haukeland sykehus, kun tre dager etter ulykken. Noa hadde på dette tidspunktet store smerter - naturlig nok. Foto: Ivar Lid Riise / TV 2

Brukte medisinsk honning

Noa ble fløyet til Ullevål sykehus, og deretter til brannskadeavdelingen på Haukeland Universitetssykehus i Bergen.

Denne avdelingen er en av de ledende i Europa på sitt felt, og gav 13-åringen en behandling som nå har gitt historien en lykkelig slutt.

– I utgangspunktet har vi behandlet skadene med sølvbandasje, for å forebygge sårinfeksjon underveis i tilhelingen. I ansiktet har vi brukt medisinsk honning, som har en viss infeksjonsforebyggende effekt, samtidig som den hindrer uttørring av sårflatene, sier lege Christer Kubon.

Lege Christer Kubon ved Brannskadeavdelingen ved Haukeland Universitetssykehus, sier han alltid hadde god tro på at Noa skulle bli frisk. Foto: Ivar Lid Riise / TV 2

Frisk på kort tid

Behandlingen har tydelig virket. Nå – kun tre måneder etter ulykken – har Noa fått hverdagen tilbake.

Når TV 2 treffer ham hjemme på Gol, er det nesten ikke mulig å se at 13-åringen for få måneder siden var kraftig forbrent.

Gutten har fortsatt noen arr på armer og bein, men ansiktet er som før. Nå er han tilbake på skolen, spiller basket med vennene, og lever livet på mest mulig normalt vis.

– Det klør litt, men ellers går det bra med meg. Jeg synes brannskadeavdelingen har gjort en god jobb, og jeg er heldig som har blitt frisk så fort, sier Noa.

Han legger likevel ikke skjul på at det ble en tøff sommer.

– Det gikk jo på et vis, men det var vondt, slitsomt og hardt, sier han.

Slik ser Noa ut i dag - kun tre måneder etter ulykken. En glad gutt som fikk livet tilbake. Foto: Fredrik Ulen / TV 2

– Kastet telefonen

Både mamma Milla og pappa Nils Ragnar er utrolig glade for at det gikk såpass bra med sønnen.

– Det er jo helt fantastisk. Jeg hadde ikke store forhåpninger om at han skulle komme til å se så fin ut som han gjør nå, og det hadde han ikke forventning om selv heller, sier Milla, og forteller:

– Jeg husker da han lå i sengen (på sykehuset journ. anm.) og ba om å få telefonen sin. Han åpnet Snapchat, og kastet fra seg telefonen fordi han syns han var så stygg, men noen dager før vi skulle reise så kikket han i speilet og bare «wow» – dette virker bra.

Faren sier han trodde det ville ta mye lenger tid å lege skadene. Nå roser han brannskadeavdelingen på Haukeland.

– Vi ser at de har veldig god greie på det de driver med i Bergen, og det er vi glade for. Det er godt at vi har dyktige leger, sier Nils Ragnar.

Ifølge legen er det uungåelig at Noa kommer til å ha noen arr etter ulykken. Man venter likevel at disse vil lege mer. Foto: Fredrik Ulen / TV 2

Behandler enorme skader

Legen som behandlet Noa sier han hele tiden hadde god tro på at gutten ville bli helt frisk igjen uten operasjon, til tross for at 25 prosent av kroppen hans var forbrent.

Avdelingen på Haukeland behandler de aller mest alvorlige brannskadene i landet, og har hatt pasienter som har ligget opptil ett år med enorme skader og gjentatte operasjoner.

Sammenlignet med disse, har Noa vært en pasient med særs gode prognoser.

– Jeg synes dette har blitt kjempebra. Jeg ser det meste av sårene har grodd fint, og at han har litt små-sår igjen på beina. Ellers er alt grodd, og det er lite arr-reaksjon, sier lege Christer Kubon når TV 2 viser ham ferske opptak av 13-åringen.

Moren Milla Haugstad og pappa Nils Ragnar Flindt Haugstad er naturlig nok kjempeglade for at sønnen Noa har blitt såpass frisk. Foto: Fredrik Ulen / TV 2

Rask heling

– Hvordan er det mulig å lege så alvorlige skader, på bare få uker og måneder?

– Brannskader som ikke er spesielt dype, tilheler relativt raskt. Spesielt i ansiktet der blodsirkulasjonen er god. Noa er også ung, noe som er en fordel i den sammenhengen, sier Kubon.

– Vil han bli helt frisk?

– Funksjonsmessig tror jeg Noa blir helt frisk, men han kommer nok til å få noen synlige arr. Det er nesten uungåelig etter en slik skade.

Klar advarsel

Tilbake på Gol, koser Noa med katten mens faren viser frem de hullete klærne han hadde på seg da ulykken skjedde.

Moren roser sønnen og hans sterke vilje til å bli frisk. Selv har Noa fått tidenes lærepenge, og advarer andre mot å leke med brannfarlig materiale.

– Tenk dere om. Ikke gjør det.