Zlatan med positiv koronatest – går glipp av kampen med Bodø/Glimt

AC Milan bekrefter den positive prøven før kveldens kamp i 3. kvalifiseringsrunde til Europaligaen mot Bodø/Glimt.

De skriver at Ibrahimovic umiddelbart ble plassert i karantene.

Alle AC Milans spillere måtte testes på nytt etter at forsvarsspilleren Leo Duarte avla en positiv prøve tidligere i uken.

Det er i denne runden med undersøkelser at den svenske superspissen avla sin positive test.

Klubben melder at resten av troppen testet negativt. Dermed vil kampen gå som planlagt, men uten Zlatan Ibrahimovic.

Ledestjerne

Kampen er en attraksjon fattigere, men for Bodø/Glimt er det liten tvil om at dette øker sjansene til avansement.

– Milan er fortsatt favoritter, men selvfølgelig er det en fordel for Glimt at de slipper å bryne seg på Zlatan. Det er kanskje kjipt for kampen og anledningen for alle nøytrale, sier TV 2s sportskommentator Mina Finstad Berg.

Zlatan scoret begge målene da Milan slo Bologna 2-0 i serieåpningen mandag.

– Det betyr enormt mye at han er ute. Han har vært vanvittig viktig siden han kom inn i januar. Ikke bare har han ti mål og fem målgivende på 18 seriekamper, men han har også løftet moralen i laget, sier Finstad Berg som har fulgt Milan tett lenge.

– Han har vært en viktig lederfigur i et Milan-lag som har mange unge spillere, og som har trengt rutinen han har tatt med seg inn i laget. Det er en av de verste spillerne Milan kunne mistet.

Erstatteren

Corriere della Sera skriver at 18 år gamle Lorenzo Colombo kommer til å spille i Zlatans fravær. Det tror Milan-kjenner Finstad Berg stemmer med andrevalg Rafael Leão nettopp tilbake fra koronakarantene og Ante Rebic suspendert.

TALENT: Lorenzo Colombo. Foto: AC Milan

Det vil bli Colombos første kamp fra start.

– Det kan bli veldig interessant å se hvordan han klarer seg, sier Finstad Berg.

Dette er Milans tropp til møtet med Glimt:

Målvakter: A. Donnarumma, G. Donnarumma, Tătărușanu.

Forsvarere: Calabria, Gabbia, Hernández, Kalulu, Kjær, Laxalt.

Midtbanespillere: Bennacer, Calhanoğlu, Díaz, Kessie, Krunić, Saelemaekers, Tonali.

Angripere: Castillejo, Colombo, Maldini.

Det betyr at storklubben mangler følgende stjernerekke i tillegg til karantenesatte Ibrahimovic og Duarte: Alessio Romagnoli, Mateo Musacchio, Andrea Conti, Rafael Leao, Ante Rebic og Lucas Paqueta.



Tidligere Milan-spiller Steinar Nilsen varsler opprør dersom Glimt skulle gjennomføre et mirakel på San Siro torsdag kveld.

Det har skjedd norske mirakel der før. Rosenborgs 2-1-seier i 1996 sendte trønderne til kvartfinalen i turneringen det året.

Med 39 år gamle Zlatan ute av kampen er det duket for at noen av Milans unggutter må ta ansvar. Les vår kommentator Mina Finstad Bergs gjennomgang av de ekstra skumle talentene, utenom Colombo: